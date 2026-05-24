Trincheira do Recanto do Sol terá fluxo transferido para pista definitiva na segunda-feira (25)

Nova etapa da obra marca avanço das intervenções de mobilidade urbana no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com essa nova etapa, terão continuidade os serviços de finalização da rampa de acesso localizada ao lado do Bairro Flor do Cerrado.

Conforme informado pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, foi concluída nesta sexta-feira (22) a etapa de instalação dos grampos de ancoragem da cortina de contenção do aterro da pista, estrutura necessária para estabilização lateral da trincheira e posterior liberação definitiva do tráfego no local.

Com a liberação da pista da trincheira, os veículos passarão a utilizar a configuração definitiva da via, liberando a área atualmente utilizada como desvio para o avanço das intervenções complementares de acesso ao elevado.

A intervenção integra o conjunto de melhorias de mobilidade urbana executadas no município, com foco na ampliação da segurança viária e na fluidez do trânsito entre bairros da região.