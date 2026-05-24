Robótica e tecnologia: Goiás Social abre mais de mil vagas para cursos gratuitos em 21 cidades

24 de maio de 2026
computador

O Goiás Social, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), abriu 1.230 vagas para o curso gratuito de robótica do programa Start (Seguir Transformando Através da Robótica e outras Tecnologias).

As vagas estão abertas em 21 municípios goianos com o objetivo de inserir crianças e jovens de 8 a 20 anos no universo da robótica e das tecnologias avançadas, criando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

As inscrições podem ser feitas até 31 de maio exclusivamente por meio do link abre.go.gov.br/startgoias. No ato da inscrição, o candidato ou seu responsável legal deverá informar os dados pessoais e educacionais, além de selecionar o laboratório e a turma desejados.

O curso tem carga horária de 32 horas e é 100% gratuito. Podem se inscrever crianças e jovens que sejam estudantes da rede pública de ensino ou bolsistas integrais em escolas privadas. Para as turmas do laboratório Goiânia IV, localizado no Centro da Juventude Tecendo o Futuro da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a idade mínima é de 12 anos.

À frente do Goiás Social, a primeira-dama Iara Vilela destaca que o Start amplia o acesso de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade a áreas estratégicas para o futuro profissional.

“Quando uma criança tem contato com robótica, programação e novas tecnologias, ela passa a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes. O Goiás Social trabalha para abrir caminhos, especialmente para quem mais precisa. O Start é uma oportunidade concreta de aprendizado, inclusão e preparação para o futuro”, afirma.

8 mil vagas para cursos gratuitos de robótica

Inscrições vão até 31 de maio e são voltadas para jovens de 8 a 20 anos da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares (Foto: André Bianchi)

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, relata que essas vagas fazem parte de uma quantidade maior que será oferecida ao longo do ano.

“Este programa já certificou mais de 4 mil estudantes desde 2024 e, só neste ano, vamos ofertar quase 8 mil vagas, com a expansão da nossa rede de laboratórios. Atualmente, temos 25 laboratórios em funcionamento. Chegaremos a 39 em breve. Isso mostra a prioridade que o governador Daniel Vilela dá à formação tecnológica de nossas crianças e jovens”, explica.

As vagas foram distribuídas da seguinte forma entre os municípios:

  • Alto Paraíso de Goiás, 40 vagas;
  • Anápolis, 20 vagas;
  • Aparecida de Goiânia, 120 vagas;
  • Campos Belos, 20 vagas;
  • Catalão, 150 vagas;
  • Goianésia, 20 vagas;
  • Goiânia, 200 vagas;
  • Itumbiara, 100 vagas;
  • Jaraguá, 20 vagas;
  • Jataí, 20 vagas;
  • Mambaí, 60 vagas;
  • Pirenópolis, 20 vagas;
  • Porangatu, 80 vagas;
  • Rio Verde, 160 vagas;
  • Senador Canedo, 40 vagas;
  • Trindade, 20 vagas;
  • Uruana, 40 vagas;
  • Valparaíso de Goiás, 100 vagas.

Os endereços de todos os laboratórios podem ser vistos pelo link: abre.go.gov.br/labsstart.

via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás

