Robótica e tecnologia: Goiás Social abre mais de mil vagas para cursos gratuitos em 21 cidades
O Goiás Social, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), abriu 1.230 vagas para o curso gratuito de robótica do programa Start (Seguir Transformando Através da Robótica e outras Tecnologias).
As vagas estão abertas em 21 municípios goianos com o objetivo de inserir crianças e jovens de 8 a 20 anos no universo da robótica e das tecnologias avançadas, criando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
As inscrições podem ser feitas até 31 de maio exclusivamente por meio do link abre.go.gov.br/startgoias. No ato da inscrição, o candidato ou seu responsável legal deverá informar os dados pessoais e educacionais, além de selecionar o laboratório e a turma desejados.
O curso tem carga horária de 32 horas e é 100% gratuito. Podem se inscrever crianças e jovens que sejam estudantes da rede pública de ensino ou bolsistas integrais em escolas privadas. Para as turmas do laboratório Goiânia IV, localizado no Centro da Juventude Tecendo o Futuro da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a idade mínima é de 12 anos.
À frente do Goiás Social, a primeira-dama Iara Vilela destaca que o Start amplia o acesso de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade a áreas estratégicas para o futuro profissional.
“Quando uma criança tem contato com robótica, programação e novas tecnologias, ela passa a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes. O Goiás Social trabalha para abrir caminhos, especialmente para quem mais precisa. O Start é uma oportunidade concreta de aprendizado, inclusão e preparação para o futuro”, afirma.
8 mil vagas para cursos gratuitos de robótica
O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, relata que essas vagas fazem parte de uma quantidade maior que será oferecida ao longo do ano.
“Este programa já certificou mais de 4 mil estudantes desde 2024 e, só neste ano, vamos ofertar quase 8 mil vagas, com a expansão da nossa rede de laboratórios. Atualmente, temos 25 laboratórios em funcionamento. Chegaremos a 39 em breve. Isso mostra a prioridade que o governador Daniel Vilela dá à formação tecnológica de nossas crianças e jovens”, explica.
As vagas foram distribuídas da seguinte forma entre os municípios:
- Alto Paraíso de Goiás, 40 vagas;
- Anápolis, 20 vagas;
- Aparecida de Goiânia, 120 vagas;
- Campos Belos, 20 vagas;
- Catalão, 150 vagas;
- Goianésia, 20 vagas;
- Goiânia, 200 vagas;
- Itumbiara, 100 vagas;
- Jaraguá, 20 vagas;
- Jataí, 20 vagas;
- Mambaí, 60 vagas;
- Pirenópolis, 20 vagas;
- Porangatu, 80 vagas;
- Rio Verde, 160 vagas;
- Senador Canedo, 40 vagas;
- Trindade, 20 vagas;
- Uruana, 40 vagas;
- Valparaíso de Goiás, 100 vagas.
Os endereços de todos os laboratórios podem ser vistos pelo link: abre.go.gov.br/labsstart.
via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás