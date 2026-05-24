Prefeitura de Anápolis e Codego firmam parceria para fortalecer Daia

Espaço integrado vai concentrar atendimentos do estado e do município dentro do parque industrial (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

“É um local onde o empresário vai poder resolver tudo de uma única vez, sendo do estado ou do município. É uma virada de chave, nós sempre queremos ter um ponto de apoio no Daia e estar mais próximo para atender as demandas do empresário” diz o secretário da Indústria e Comércio, Kim Abrahão.

Outros pontos levantados durante o evento que ocorreu na manhã desta sexta-feira (22), foi o lançamento de um QR Code, onde os empresários poderão apresentar propostas para avaliação e instalação nos distritos do estado.

De acordo com o presidente da Codego, Luiz Antônio Rosa, existem várias frentes para acelerar a instalação de novas indústrias no Daiaplam, além do trabalho contínuo para a regularização das empresas que estão no Daia.

“Nós vamos diminuir esse prazo da regularização dessas empresas e também vamos reabrir um edital para a instalação de novas empresas no Daiaplam com prazo mais prolongado e um processo menos burocrático”, informou.

Daiaplam

O Daiaplam possui 1,7 milhão de metros quadrados com possibilidade gerar 30 mil empregos diretos e indiretos. Atualmente, estão se instalando na área uma empresa de gases, do setor agropecuário e metalúrgica.