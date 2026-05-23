Pode ser sua chance! Governo de Goiás lança edital do ProBem com 4 mil novas bolsas

Inscrições estarão abertas de 22 de junho a 03 de julho de 2026, exclusivamente pelo site oficial da OVG (Fotos: OVG)

Para ampliar o acesso de jovens vulneráveis ao ensino superior, o Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), lançou, nesta quinta-feira (21/05), edital com a oferta de 4 mil bolsas de estudo por meio do Programa Universitário do Bem (ProBem), destinadas ao segundo semestre de 2026.

O documento completo pode ser acessado no site (ovg.org.br).

De acordo com o edital, são oferecidas 1 mil bolsas integrais e 3 mil parciais. As inscrições estarão abertas de 22 de junho a 03 de julho de 2026, exclusivamente pelo site oficial da OVG.

A seleção será realizada com base nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e o resultado final está previsto para ser divulgado em 23 de julho de 2026.

Coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Iara Netto Vilela destaca que o ProBem amplia oportunidades para jovens que, muitas vezes, são os primeiros da família a chegar ao ensino superior.

“Cada bolsa representa a chance de transformar uma história. O ProBem chega a jovens que têm talento, vontade de estudar e precisam desse apoio para permanecer na universidade. É uma política pública que une assistência social, educação e futuro, porque abre caminhos para a formação profissional e para novas oportunidades de vida”, declara.

ProBem

O ProBem concede bolsas integrais e parciais a estudantes em situação de vulnerabilidade social, com cobertura de até R$ 1.500 nas bolsas integrais e R$ 650 nas parciais, com tetos maiores para Medicina e Odontologia.

O programa promove justiça social, inserção no mercado de trabalho e participação em estágios e ações sociais. Desde 2019, o programa já beneficiou 56,1 mil universitários em 240 municípios, com bolsistas distribuídos em 112 cursos e 125 instituições de ensino superior no Estado.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem pelos telefones:

(62) 3270-8500 (região metropolitana);

0800 062 9413 (interior);

pelo WhatsApp (62) 99641-6090.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Goiás Social – Governo de Goiás