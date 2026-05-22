Em dois anos, Anápolis sobe 11 posições em ranking de qualidade de vida

Cidade entra no grupo dos sete municípios goianos com melhor desempenho em qualidade de vida (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

No cenário do país, Anápolis também apresentou crescimento no levantamento ao longo dos últimos dois anos. Em 2024, o município ocupava a 692ª colocação no IPS Brasil e, em 2026, passou para a 420ª posição entre as cidades avaliadas, subindo 272 posições no ranking.

O município alcançou pontuação de 66,63 no levantamento, índice que considera critérios relacionados diretamente à qualidade de vida da população. O cálculo é realizado pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, que reúne 57 indicadores sociais e ambientais a partir de bases de dados oficiais, como DataSUS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e MapBiomas, entre outras instituições.

Os indicadores são divididos em três grandes áreas: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. Dentro desses grupos, são analisados critérios como acesso à saúde, educação, segurança, saneamento, moradia, meio ambiente, inclusão social e direitos individuais.

À frente de Anápolis no ranking estadual aparecem Rio Quente, com 69,53 pontos, Goiânia (69,47), Catalão (67), Quirinópolis (66,68), Anicuns (66,67) e Nova Aurora (66,66). Logo após Anápolis aparecem Goianésia (66,53), Ceres (66,51) e Alto Horizonte (66,48).