Em dois anos, Anápolis sobe 11 posições em ranking de qualidade de vida

22 de maio de 2026
anapolis aerea

Cidade entra no grupo dos sete municípios goianos com melhor desempenho em qualidade de vida (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Anápolis registrou avanço nos indicadores de qualidade de vida e passou a ocupar a 7ª posição entre os municípios goianos melhor avaliados no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026. Em comparação com 2024, a cidade subiu 11 colocações no ranking estadual, saindo da 18ª para a 7ª posição em apenas dois anos.

No cenário do país, Anápolis também apresentou crescimento no levantamento ao longo dos últimos dois anos. Em 2024, o município ocupava a 692ª colocação no IPS Brasil e, em 2026, passou para a 420ª posição entre as cidades avaliadas, subindo 272 posições no ranking.

O município alcançou pontuação de 66,63 no levantamento, índice que considera critérios relacionados diretamente à qualidade de vida da população. O cálculo é realizado pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, que reúne 57 indicadores sociais e ambientais a partir de bases de dados oficiais, como DataSUS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e MapBiomas, entre outras instituições.

Os indicadores são divididos em três grandes áreas: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. Dentro desses grupos, são analisados critérios como acesso à saúde, educação, segurança, saneamento, moradia, meio ambiente, inclusão social e direitos individuais.

À frente de Anápolis no ranking estadual aparecem Rio Quente, com 69,53 pontos, Goiânia (69,47), Catalão (67), Quirinópolis (66,68), Anicuns (66,67) e Nova Aurora (66,66). Logo após Anápolis aparecem Goianésia (66,53), Ceres (66,51) e Alto Horizonte (66,48).

Tags:

Veja também

corrida de rua

Inscrições para 3ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua começam nesta sexta-feira (22)

22 de maio de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

22 de maio de 2026
Captura de tela 2026-05-18 150659

Começa a decisão da Copa Centro-Oeste, Anápolis x Rio Branco. A Nova FM transmite. Link aqui:

21 de maio de 2026

Confira também

anapolis aerea

Em dois anos, Anápolis sobe 11 posições em ranking de qualidade de vida

22 de maio de 2026
corrida de rua

Inscrições para 3ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua começam nesta sexta-feira (22)

22 de maio de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

22 de maio de 2026
Captura de tela 2026-05-18 150659

Começa a decisão da Copa Centro-Oeste, Anápolis x Rio Branco. A Nova FM transmite. Link aqui:

21 de maio de 2026
Captura de tela 2026-05-20 202804

Anápolis inicia decisão da Copa Centro-Oeste diante do Rio Branco-ES no Jonas Duarte

21 de maio de 2026