Anápolis inicia decisão da Copa Centro-Oeste diante do Rio Branco-ES no Jonas Duarte

O Anápolis Futebol Clube começa nesta quinta-feira (21) mais um capítulo importante de sua trajetória recente. O Galo da Comarca recebe o Rio Branco Atlético Clube, às 20h, no Estádio Jonas Duarte, pelo primeiro confronto da final da Copa Centro-Oeste.

Além da disputa pelo título regional, a competição também garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2027. O vencedor da Copa Centro-Oeste ainda enfrentará o campeão da Copa Norte, que será definido entre Paysandu Sport Club e Nacional Futebol Clube.

O momento reforça a sequência histórica vivida pelo Tricolor da Boa Vista. Esta será a terceira final disputada pelo clube em apenas dois anos. Em 2024, o Anápolis foi vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro após decisão contra o Retrô Futebol Clube Brasil. Já em 2025, a equipe chegou à final do Campeonato Goiano diante do Vila Nova Futebol Clube.

Antes da partida, o técnico Evaristo Piza ressaltou a importância da decisão e destacou a preparação da equipe para os dois jogos da final.

“Jogar uma final é sempre muito importante. Um título representa muito para todos, independentemente da competição. Além da valorização do trabalho, ainda existe a possibilidade de garantir vaga na Copa do Brasil de 2027. O grupo está preparado e confiante, principalmente atuando dentro de casa.”

Na preparação para a decisão, o elenco realizou o último treino nesta quarta-feira (20). O lateral-esquerdo Leonan e o zagueiro Hélder, que estavam em recuperação no departamento médico, participaram normalmente das atividades e podem reforçar a equipe na final.

Outra novidade no clube é o retorno do meia Cássio Gabriel, oficializado nesta semana. O jogador, que já defendeu o Anápolis nas temporadas de 2014 e 2015, chega para reforçar o elenco após passagens por Paysandu Sport Club, Mirassol Futebol Clube e Associação Atlética Ponte Preta. Com o nome publicado no BID, o meia já está apto para ser relacionado.

A expectativa também é de casa cheia no Estádio Jonas Duarte. Até o fechamento desta matéria, quase três mil ingressos haviam sido comercializados para o duelo decisivo.

Ficha Técnica

Copa Centro-Oeste – Final (ida)

Anápolis FC x Rio Branco-ES

Data: Quinta-feira (21)

Horário: 20h

Local: Estádio Jonas Duarte

Provável escalação do Anápolis:

Ravel; Rubinho, Hélder, Igor Sousa e Leonan; Kauan Guilherme, Fonseca e Luiz Felipe; Lagoa, Fernando Viana e Juninho.

Provável escalação do Rio Branco-ES:

Neguette; Wesley, Darlan, Rafael Vaz e Kevyn; Nathan, Aloísio e Pedro Botelho; Carlos Vitor, Maranhão e Edinho.