Rimet Jules se reúne com ministra Janine Mello em Brasília para discutir direitos humanos e cidadania

Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Anápolis, vereador levou pautas do município ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

O vereador Rimet Jules (PT) esteve em Brasília nesta terça-feira (19) para uma reunião com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, a anapolina Janine Mello. O encontro contou também com a presença do deputado estadual Antônio Gomide (PT).

Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Anápolis, Rimet destacou a importância do diálogo institucional para fortalecer políticas públicas voltadas à garantia de direitos, inclusão social e cidadania.

“Foi um encontro importante para debater pautas ligadas à defesa dos direitos da população e aproximar Anápolis das discussões nacionais que impactam diretamente a vida das pessoas”, afirmou o vereador.

Durante a agenda, Rimet Jules também presenteou a ministra com uma peça do artista anapolino Sinomar Fonseca, reconhecido pelo trabalho desenvolvido com artesanato sustentável e valorização da cultura regional.

O parlamentar também informou que, em breve, Janine Mello deverá visitar Anápolis, sua cidade natal, para receber uma Moção de Aplauso e o Título de Cidadã Honorária, honrarias que reconhecem sua trajetória e atuação à frente do ministério.

Segundo Rimet Jules, a reunião reforça a necessidade de ampliar o diálogo entre os municípios e o Governo Federal na construção de políticas públicas mais humanas, inclusivas e voltadas às necessidades da população.