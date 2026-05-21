Rimet Jules se reúne com ministra Janine Mello em Brasília para discutir direitos humanos e cidadania
Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Anápolis, vereador levou pautas do município ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
O vereador Rimet Jules (PT) esteve em Brasília nesta terça-feira (19) para uma reunião com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, a anapolina Janine Mello. O encontro contou também com a presença do deputado estadual Antônio Gomide (PT).
Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Anápolis, Rimet destacou a importância do diálogo institucional para fortalecer políticas públicas voltadas à garantia de direitos, inclusão social e cidadania.
“Foi um encontro importante para debater pautas ligadas à defesa dos direitos da população e aproximar Anápolis das discussões nacionais que impactam diretamente a vida das pessoas”, afirmou o vereador.
Durante a agenda, Rimet Jules também presenteou a ministra com uma peça do artista anapolino Sinomar Fonseca, reconhecido pelo trabalho desenvolvido com artesanato sustentável e valorização da cultura regional.
O parlamentar também informou que, em breve, Janine Mello deverá visitar Anápolis, sua cidade natal, para receber uma Moção de Aplauso e o Título de Cidadã Honorária, honrarias que reconhecem sua trajetória e atuação à frente do ministério.
Segundo Rimet Jules, a reunião reforça a necessidade de ampliar o diálogo entre os municípios e o Governo Federal na construção de políticas públicas mais humanas, inclusivas e voltadas às necessidades da população.