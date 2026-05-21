PEIEX Goiás prepara empresas para exportação e mercado internacional

O Governo de Goiás tem ampliado o apoio à internacionalização de empresas goianas por meio do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) que oferece capacitação e orientação estratégica para negócios que desejam acessar o mercado internacional.

Em Goiás, o programa é executado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). Atualmente, o programa atende 126 empresas distribuídas em mais de 20 municípios goianos, contemplando diferentes setores produtivos e fortalecendo o processo de internacionalização de micro, pequenas e médias empresas do estado.

PEIEX Goiás

Reunião Técnica do Comitê Consultivo do PEIEX (Foto: SIC)

Esta semana, o Governo de Goiás, por meio da SIC, participou da Reunião Técnica do Comitê Consultivo do PEIEX realizada no Parque Agropecuário de Goiânia, durante a programação da 79ª edição da Pecuária de Goiânia.

O encontro reforçou a integração entre o setor produtivo, instituições de apoio e o poder público para ampliar a presença das empresas goianas no mercado internacional.

O PEIEX é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), executada em Goiás pela SIC, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).

O programa atua na qualificação de empresas para exportação, oferecendo capacitações, diagnósticos empresariais e orientações estratégicas voltadas ao fortalecimento da cultura exportadora e ao aumento da competitividade no comércio exterior.

Trabalho conjunto

Secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Sant’Anna Braga (Foto: SIC)

Durante a reunião, o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Sant’Anna Braga Filho, destacou o trabalho conjunto realizado em Goiás para ampliar oportunidades às empresas goianas.

“O PEIEX tem um papel estratégico na preparação das nossas empresas para competir no mercado internacional. Goiás vem se consolidando como um estado cada vez mais competitivo, e iniciativas como essa fortalecem a geração de emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões”, afirmou o secretário.

Joel também agradeceu ao anfitrião, Gilberto Marques Neto, pela recepção da reunião e ressaltou a importância da realização do encontro na Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), durante a 79ª Exposição Agropecuária de Goiânia, reforçando a força do agro goiano e sua conexão com novos mercados.

“Realizar essa reunião dentro da Pecuária simboliza a força do agro goiano e demonstra como Goiás reúne produção, inovação e capacidade de expansão para o mercado internacional”, completou.

O coordenador operacional do PEIEX, Aurélio Resende, destacou a importância da parceria institucional para ampliar a competitividade das empresas goianas.

“O fortalecimento da inovação e da qualificação empresarial é essencial para que Goiás avance cada vez mais no comércio exterior. O PEIEX cria oportunidades e aproxima as empresas goianas de novos mercados”, pontuou.

Empresas goianas no mercado internacional

Já o presidente da Fapeg, Marcos Arriel, destacou que o programa chega à sua quarta edição em Goiás, sendo a terceira com participação da Fundação, e reforçou a atuação conjunta com a SIC e a ApexBrasil na capacitação de empresários goianos para o mercado internacional.

“Mesmo distante dos portos, Goiás consegue inserir seus produtos de forma competitiva no exterior. A Fapeg, em parceria com a SIC e a ApexBrasil, atua como agente de fomento à pesquisa científica e à inovação, apoiando pesquisadores e empresários na capacitação para posicionar seus produtos de forma mais competitiva no mercado internacional”, afirmou.

O coordenador de Competitividade da ApexBrasil, Ulisses Medeiros, também destacou a importância da parceria institucional para o fortalecimento do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) em Goiás. Durante a reunião técnica, ele agradeceu o apoio da SIC e ressaltou o papel da integração entre as instituições.

“Momentos como esse são fundamentais para alinharmos ações, direcionarmos soluções e fortalecermos o trabalho desenvolvido pelo programa. Nada é feito sozinho. Quero agradecer ao secretário Joel Sant’Anna Braga Filho e à parceria da SIC, que tem sido essencial para o desenvolvimento das atividades e para o apoio à nossa equipe”, afirmou Ulisses Medeiros.

O Comitê Consultivo do Programa reúne representantes de cerca de 20 instituições goianas, entre elas Sebrae, Senai, Fieg, OCB, Acieg, Faeg e Fecomércio, fortalecendo o diálogo entre os diversos setores econômicos do estado.