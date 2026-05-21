Após desburocratização, Anápolis triplica o número de abertura de novas empresas

Modernização do sistema impulsionou empreendedorismo e acelerou abertura de empresas no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Se no sistema anterior o empreendedor precisa de, pelo menos, 20 dias para conseguir a emissão do alvará de funcionamento, agora, o documento pode ser emitido em 4 horas. “Antes, grande parte do processo dependia de tramitação manual e etapas administrativas internas, o que tornava o procedimento mais demorado e burocrático. Com a automação e integração ao Portal do Empreendedor Goiano, houve redução de etapas, mais agilidade na análise e emissão automática para atividades de baixo e médio risco, facilitando o acesso do empreendedor à formalização de seu negócio”, afirmou o Diretor de Atendimento ao Cidadão, Adriano Garcez.

Dados

Um relatório comparativo entre os últimos anos apontou um crescimento significativo na emissão de alvarás logo de cara – nos meses de março e abril de 2026.

Já em março, no mês de estreia do decreto, foram abertas 140 empresas neste ano, mais que o triplo do número de CNPJs inscritos em março de 2025 (41). Se comparado com 2024, a distância aumenta mais – quando foram abertas 31 novas empresas no município.

No mês seguinte, a desburocratização se consolidou como importante combustível para acelerar o empreendedorismo em Anápolis. Em abril deste ano, foram 308 novos cadastros, ante 36 alvarás emitidos em 2025 e, 37, em 2024.

Solicitação do alvará

Para MEIs e empresas com CNPJ, o processo pode ser realizado pelo Portal do Empreendedor Goiano, utilizando a conta Gov.br para fazer a inscrição e gerar automaticamente o protocolo inicial.

Para pessoas físicas, o atendimento também ficou mais ágil. A solicitação pode ser feita pelo Zap da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no número (62) 98551-6888, com envio da documentação necessária para realização da inscrição municipal de forma rápida e prática.