Inscrições para 3ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua começam nesta sexta-feira (22)

Serão disponibilizadas 6.500 vagas para a etapa, que será realizada no domingo, dia 31 de maio, às 7h (Fotos: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, serão disponibilizadas 6.500 vagas para a etapa, que será realizada no domingo, dia 31 de maio, às 7h, na Avenida Brasil, com largada em frente à CAOA. As regras completas de participação e o regulamento oficial estarão disponíveis no site de inscrições.

Todos os inscritos receberão número de peito e chip de cronometragem. Já os kits contendo camiseta, viseira e sacochila serão destinados aos 500 participantes contemplados em sorteio.

O sorteio dos kits será realizado no dia 25 de maio, às 15h, com transmissão pelo canal Anápolis Esportes no YouTube.

A retirada dos kits acontecerá no Ginásio Internacional Newton de Faria. Na quinta-feira (28), das 9h às 17h, a entrega será destinada exclusivamente às equipes. Já na sexta-feira (29), das 9h às 17h, poderão retirar os kits equipes e atletas avulsos. No sábado (30), a retirada será realizada apenas para atletas avulsos, das 9h às 14h.

A largada será organizada por ondas identificadas por cores, substituindo a divisão por nomenclaturas utilizada nos anos anteriores. O objetivo é proporcionar maior organização e segurança durante a saída dos atletas.

No masculino, os atletas serão divididos em quatro ondas: amarela, para corredores com tempo de até 17 minutos e 30 segundos na última edição; azul, entre 17 minutos e 31 segundos e 22 minutos; verde, entre 22 minutos e 01 segundo e 30 minutos; e laranja, para tempos acima de 30 minutos e 01 segundos, mesma identificação destinada aos estreantes.

Já no feminino, a divisão seguirá os mesmos critérios de cores, porém com tempos diferentes: amarela para atletas com tempo de até 22 minutos; azul entre 22 minutos e 01 segundo e 25 minutos; verde entre 25 minutos e 01 segundo e 32 minutos; e laranja para tempos acima de 32 minutos, além das participantes estreantes.