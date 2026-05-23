Linha de Frente intensifica fiscalização e multas por descarte irregular podem chegar a R$ 500 mil em Anápolis

Operações buscam combater crimes ambientais e ampliar a limpeza urbana em Anápolis (Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O descarte clandestino de resíduos em terrenos baldios, vias públicas, margens de rios, estradas e outras áreas irregulares é proibido e pode gerar multa imediata, apreensão do veículo utilizado e até responsabilização ambiental.

Conforme o Código de Posturas do Município, quem for flagrado realizando descarte irregular pode receber multa de R$ 261,57, além da apreensão do veículo utilizado na infração. Em caso de reincidência, o valor da penalidade dobra e chega a R$ 523,14.

Nos casos mais graves, principalmente quando há dano ambiental comprovado ou envolvimento de empresas, as multas podem chegar a R$ 500 mil, além de embargo das atividades e demais sanções administrativas e penais previstas na legislação ambiental.

A Prefeitura reforça que entulhos de construção, restos de poda de árvores e outros resíduos devem ser descartados corretamente no Aterro Sanitário Municipal, localizado na Rua JP 4, nº 1032, no Jardim Primavera 1ª Etapa. Já o serviço de Cata-Treco, solicitado pelo telefone 156, é destinado ao recolhimento de móveis velhos e materiais volumosos, como sofás, guarda-roupas, colchões e itens semelhantes. Denúncias de descarte irregular também podem ser feitas pelo mesmo canal.