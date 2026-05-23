Cavalhadas se apresentam em Santa Cruz de Goiás, Posse, Jaraguá e Pirenópolis neste fim de semana

Cavalhadas mantêm viva tradição centenária que une fé, cultura, história e atrai centenas de turistas para Goiás (Fotos: Secult-GO)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) apoia a realização das Cavalhadas nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Posse, Jaraguá e Pirenópolis de (23/05) a (26/05).

O circuito mantém uma das principais manifestações culturais do estado, marcada pelas encenações das batalhas entre mouros e cristãos durante a Festa do Divino Espírito Santo.

Com investimento de R$ 5 milhões, o maior já destinado ao circuito, o Estado garante montagem de cenários e arquibancadas, confecção de vestimentas, divulgação e estrutura operacional das festividades, que reuniu cerca de 500 mil pessoas no ano passado.

As apresentações nas quatro cidades dão sequência ao calendário realizado em 16 municípios goianos ao longo do ano. Luziânia e Niquelândia abriram o circuito nos dias 16 e 17 de maio.

Titular da Secult, Yara Nunes, afirma que o Circuito das Cavalhadas tem impacto cultural e econômico nos municípios participantes.

Segundo ela, as Cavalhadas têm um forte poder de mobilização social e cultural, envolvendo toda a comunidade nos preparativos e nas encenações.

“Além de preservar uma tradição centenária, o circuito impulsiona o turismo e fortalece a economia local, com reflexos diretos no comércio, na rede hoteleira, nos bares, restaurantes e em diversos serviços”, afirma a secretária.

Cavalhadas – agenda

Em Santa Cruz de Goiás, as Cavalhadas serão realizadas no sábado e domingo (23/05 e 24/05), a partir das 15 horas, no Centro Cultural Tio Negrinho.

Neste ano, a manifestação completa 210 anos. Registros históricos apontam que, em 1816, houve solicitação ao vigário Gouvêa de Sá Albuquerque para a realização das Cavalhadas durante a Festa do Divino Espírito Santo, no largo da Matriz.

Em Posse, as apresentações ocorrem no sábado e domingo (23/05 e 24/05), a partir das 14 horas, no Estádio Serra das Araras. A tradição completa 109 anos.

Lá, a primeira encenação da batalha entre mouros e cristãos ocorreu em 1917. A programação inclui o “Rapto da Princesa no Castelo Cristão”.

Em Jaraguá, a festividade será realizada no domingo e na segunda-feira (24/05 e 25/05), a partir das 15 horas, no Clube das Cavalhadas.

Na cidade, a tradição começou em 1833, com a implantação da Paróquia Nossa Senhora da Penha e a realização da Festa do Divino Espírito Santo. No município, os cavaleiros escoltam a Coroa do Divino durante a procissão da Entrada da Rainha e na missa solene.

Em Pirenópolis, a programação terá três dias de apresentações: domingo, segunda e terça-feira (24/05, 25/05 e 26/05), a partir das 13 horas, no Módulo Esportivo.

No município, a celebração completa 200 anos em 2026 e reúne manifestações conhecidas nacionalmente, como os mascarados e a Banda Phoenix. A encenação ocorre após a Festa do Divino Espírito Santo e o giro da Folia do Divino. O município também realiza as Cavalhadinhas.

Programação

Cavalhadas de Santa Cruz de Goiás

Quando: Sábado e domingo (23 e 24/05), às 15h

Onde: Centro Cultural Tio Negrinho – Av. Américo Carneiro de Mendonça, Santa Cruz de Goiás (GO)

Cavalhadas de Posse

Quando: Sábado e domingo (23 e 24/5), às 14h

Onde: Estádio Serra das Araras – Rua Estudante José Fernandes, 189, Cafelândios, Posse (GO)

Cavalhadas de Jaraguá

QuandoDomingo e segunda-feira (24 e 25/5), às 15h

Onde: Clube das Cavalhadas – Av. Juscelino Kubitscheck, 529, Vila Goiás Rural, Jaraguá (GO)

Cavalhadas de Pirenópolis

Quando: Domingo, segunda e terça-feira (24, 25 e 26/5), às 13h

Onde: Módulo Esportivo de Pirenópolis – Rodovia GO-338, Jardim Taquaral, Pirenópolis (GO)

Secretaria de Estado da Cultura (Secult) – Governo de Goiás