Procon orienta consumidores sobre preços de carnes e ovos em Anápolis

25 de maio de 2026
procon anapolis

Procon reforça importância da pesquisa de preços antes das compras (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizou, entre os dias 18 e 22 de maio, uma pesquisa comparativa de preços de carnes bovinas, suínas, aves e ovos em estabelecimentos comerciais da cidade. O levantamento tem como objetivo orientar os consumidores sobre a importância da pesquisa de preços antes das compras e incentivar o consumo consciente.

Durante a pesquisa, foram visitados seis estabelecimentos localizados em diferentes regiões do município: Super Vi, Supermercado Estelita, Supermercado Reis, Pérola, Anestor e Tim Tim. Foram comparados o menor e o maior preço praticados para cada item, além do cálculo do valor médio registrado no período.

O produto com maior variação de preço identificado foi o quilo do pernil fatiado, com diferença de 76%. O menor valor encontrado foi de R$ 12,99, no Supermercado Anestor, enquanto o maior preço registrado foi de R$ 22,90, no Supermercado Pérola.

Outros itens também apresentaram diferenças significativas de preços, como o quilo do acém sem osso, com variação de 61%, e o quilo da coxa e sobrecoxa, com 50%. Já a linguiça fina de frango e a linguiça fina suína registraram variação de 48%. Entre os ovos, a dúzia de ovos vermelhos apresentou diferença de até 50% entre os estabelecimentos pesquisados.

Orientações ao consumidor

O Procon também orienta os consumidores a observarem a qualidade e as condições de armazenamento dos produtos no momento da compra. No caso das carnes, é importante verificar aspectos como coloração, odor, textura e refrigeração adequada. Já para os ovos, a recomendação é conferir se as cascas estão íntegras, além da validade e da presença do selo de inspeção sanitária.

Em caso de dúvidas ou denúncias, os consumidores podem entrar em contato com o Procon Anápolis pelos telefones (62) 98551-8185 e (62) 2604-0200.

Confira a tabela completa e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.

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