Combate ao crime: Segurança Pública ganha reforço com operações, entregas e benefícios históricos
O governador Daniel Vilela intensificou, nesta semana, a agenda de segurança pública em Goiás com ações de combate à criminalidade e à valorização histórica das forças policiais.
Entre os destaques estão a deflagração de 16 operações em cinco dias; o anúncio de um pacote de reajustes salariais e benefícios para os servidores da área; as entregas de um presídio e uma delegacia, bem como a implantação de uma central da IA Contra o Crime.
Nas ruas, avançou em Goiás uma ofensiva policial contra organizações criminosas, que teve desdobramentos em cinco estados.
“Eu já falei, e repito: a vida de bandido vai piorar nesse Estado. Só nessa semana foram 16 operações para combater facções e crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e golpes bancários”, enfatizou o governador. “Tudo isso para garantir que Goiás continue pertencendo a gente de bem”, completou.
Somente na terça-feira (19/05), a Polícia Civil realizou seis operações simultâneas conduzidas por diferentes unidades especializadas para o cumprimento de mandados de prisão. A atuação da corporação goiana atravessou fronteiras, e também foram cumpridas medidas judiciais nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso e no Distrito Federal.
Uma das principais ações foi a sétima fase da Destroyer, considerada a maior operação da história contra facções.
“Tivemos 276 prisões e 443 ordens judiciais cumpridas, além de R$ 235 milhões de bens e valores das organizações criminosas”, explicou o delegado-geral da Polícia Civil, André Ganga, sobre os desdobramentos do caso.
Valorização profissional
Após amplo diálogo com representantes de todos os braços da segurança, Daniel anunciou, na quarta-feira (20/05), um pacote de valorização profissional que contempla todos os servidores. Segundo o governador, a novidade representa um “reconhecimento ao trabalho feito pela melhor segurança pública do Brasil”.
O conjunto de medidas, que será avaliado pela Assembleia Legislativa, terá impacto de R$ 441 milhões já neste ano, chegando a R$ 771 milhões em 2027. O plano contempla benefícios, reestruturações de carreira e melhorias salariais. Os investimentos se somam ao já sancionado reajuste de 4,26% da data-base para todos os servidores do Estado, que está em vigor desde 1º de maio.
Entre os principais pontos está o pagamento de auxílio-alimentação de R$ 1 mil para 24 mil servidores das forças policiais e de salvamento, representando aumento de 16,36% para profissionais em início de carreira. Também haverá reajuste de 50% na hora-aula de instrutores, com teto mensal ampliado de R$ 700 para R$ 1.050.
Ainda, aumento de R$ 552 para R$ 828 na indenização por localidade para 4,1 mil servidores e reajustes de até 13,3% nos serviços extraordinários em escala de plantão.
Goiás no combate ao crime
Num giro pelo Entorno no Distrito Federal, Daniel Vilela entregou importantes obras que vão reforçar o trabalho das forças de segurança naquela região. Na quinta-feira (21/05), inaugurou a nova sede da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Planaltina. A unidade passou por revitalização com o objetivo de oferecer atendimento mais humanizado às vítimas de violência.
“Nosso objetivo é fortalecer essa rede de atendimento”, frisou o governador.
Já em Formosa, na terça-feira (19/05), Daniel entregou um novo presídio com capacidade para 400 detentos. O Estado investiu R$ 49 milhões na obra, que dispõe de alta tecnologia como reforço na segurança, além de espaço para trabalho e ressocialização.
Ainda no município, vistoriou a implantação do novo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) regional da Polícia Militar. O local é responsável pelo gerenciamento da plataforma IA Contra o Crime no município.
“Goiás está, mais uma vez, na vanguarda da segurança pública do Brasil. Nenhum Estado tem um sistema de inteligência artificial tão eficiente como o nosso”, sublinhou o governador sobre o IA Contra o Crime. Lançado em janeiro, o programa utiliza a tecnologia no combate à criminalidade. O sistema analisa imagens das câmeras de videomonitoramento e cruza informações, alimentando a polícia com dados em tempo real sobre possíveis suspeitos e a respectiva localização.
via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás