Combate ao crime: Segurança Pública ganha reforço com operações, entregas e benefícios históricos

Governador Daniel Vilela celebra semana histórica para segurança pública, com série de operações, entregas e plano de valorização dos servidores (Fotos: Secom)(Fotos: Secom)

O governador Daniel Vilela intensificou, nesta semana, a agenda de segurança pública em Goiás com ações de combate à criminalidade e à valorização histórica das forças policiais.

Entre os destaques estão a deflagração de 16 operações em cinco dias; o anúncio de um pacote de reajustes salariais e benefícios para os servidores da área; as entregas de um presídio e uma delegacia, bem como a implantação de uma central da IA Contra o Crime.

Nas ruas, avançou em Goiás uma ofensiva policial contra organizações criminosas, que teve desdobramentos em cinco estados.

“Eu já falei, e repito: a vida de bandido vai piorar nesse Estado. Só nessa semana foram 16 operações para combater facções e crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e golpes bancários”, enfatizou o governador. “Tudo isso para garantir que Goiás continue pertencendo a gente de bem”, completou.

Somente na terça-feira (19/05), a Polícia Civil realizou seis operações simultâneas conduzidas por diferentes unidades especializadas para o cumprimento de mandados de prisão. A atuação da corporação goiana atravessou fronteiras, e também foram cumpridas medidas judiciais nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Uma das principais ações foi a sétima fase da Destroyer, considerada a maior operação da história contra facções.

“Tivemos 276 prisões e 443 ordens judiciais cumpridas, além de R$ 235 milhões de bens e valores das organizações criminosas”, explicou o delegado-geral da Polícia Civil, André Ganga, sobre os desdobramentos do caso.

Valorização profissional

Em uma semana, governador Daniel Vilela anuncia plano de valorização aos servidores de carreira, entrega obras no Entorno do DF e celebra 16 operações policiais (Foto: Secom)

Após amplo diálogo com representantes de todos os braços da segurança, Daniel anunciou, na quarta-feira (20/05), um pacote de valorização profissional que contempla todos os servidores. Segundo o governador, a novidade representa um “reconhecimento ao trabalho feito pela melhor segurança pública do Brasil”.

O conjunto de medidas, que será avaliado pela Assembleia Legislativa, terá impacto de R$ 441 milhões já neste ano, chegando a R$ 771 milhões em 2027. O plano contempla benefícios, reestruturações de carreira e melhorias salariais. Os investimentos se somam ao já sancionado reajuste de 4,26% da data-base para todos os servidores do Estado, que está em vigor desde 1º de maio.

Entre os principais pontos está o pagamento de auxílio-alimentação de R$ 1 mil para 24 mil servidores das forças policiais e de salvamento, representando aumento de 16,36% para profissionais em início de carreira. Também haverá reajuste de 50% na hora-aula de instrutores, com teto mensal ampliado de R$ 700 para R$ 1.050.

Ainda, aumento de R$ 552 para R$ 828 na indenização por localidade para 4,1 mil servidores e reajustes de até 13,3% nos serviços extraordinários em escala de plantão.

Goiás no combate ao crime

Num giro pelo Entorno no Distrito Federal, Daniel Vilela entregou importantes obras que vão reforçar o trabalho das forças de segurança naquela região. Na quinta-feira (21/05), inaugurou a nova sede da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Planaltina. A unidade passou por revitalização com o objetivo de oferecer atendimento mais humanizado às vítimas de violência.

“Nosso objetivo é fortalecer essa rede de atendimento”, frisou o governador.

Já em Formosa, na terça-feira (19/05), Daniel entregou um novo presídio com capacidade para 400 detentos. O Estado investiu R$ 49 milhões na obra, que dispõe de alta tecnologia como reforço na segurança, além de espaço para trabalho e ressocialização.

Ainda no município, vistoriou a implantação do novo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) regional da Polícia Militar. O local é responsável pelo gerenciamento da plataforma IA Contra o Crime no município.

“Goiás está, mais uma vez, na vanguarda da segurança pública do Brasil. Nenhum Estado tem um sistema de inteligência artificial tão eficiente como o nosso”, sublinhou o governador sobre o IA Contra o Crime. Lançado em janeiro, o programa utiliza a tecnologia no combate à criminalidade. O sistema analisa imagens das câmeras de videomonitoramento e cruza informações, alimentando a polícia com dados em tempo real sobre possíveis suspeitos e a respectiva localização.

via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás