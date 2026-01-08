Isenção do IPVA para moto de até 150 cilindradas já está em vigor

Motos de até 150 cilindradas estão isentas de pagamento do IPVA 2026 (Foto: Secom-GO)

Desde 1º de janeiro de 2026, motocicletas, ciclomotores, triciclos e motonetas de até 150 cilindradas e com seis anos ou mais de uso passaram a ter isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Goiás. Com isso, os proprietários dos veículos que se enquadram nessas categorias não precisam efetuar o pagamento em 2026.

A medida está prevista na Lei nº 23.287/2025, sancionada pelo governador Ronaldo Caiado em março do ano passado. A isenção beneficiará 260 mil veículos fabricados entre 2012 e 2020. Veículos com data de fabricação de 2011 ou anterior já são contemplados pelo benefício aplicado àqueles com 15 anos ou mais de uso.

Além do novo benefício para proprietários de motocicletas, o Governo de Goiás também mantém a isenção para todos os proprietários de veículos com 15 anos ou mais de uso. Também não pagam IPVA veículos de transporte escolar, táxi ou moto táxi e destinados a pessoas com deficiência, entre outros. Ainda assim, todos devem pagar a taxa de licenciamento e outros débitos, como multas de trânsito, para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Descontos

Para motocicleta, ciclomotor, triciclo e motoneta de até 125 cilindradas e com menos de seis anos de uso, há a redução da base de cálculo de 50%. Para garantir o desconto de 50% no IPVA, o condutor não pode ter infração de trânsito, deve estar com o licenciamento em dia e não estar inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin).

O cidadão cadastrado no Programa Nota Fiscal Goiana também pode receber entre 5% e 10% de desconto no IPVA de veículos registrados em seu CPF, desde que tenha atendido aos critérios do programa. Ainda, conforme o calendário de vencimentos de 2026, o contribuinte que pagar o IPVA em parcela única, com vencimento em 15 de janeiro de 2026, receberá desconto de 8% no imposto.

Os proprietários podem tirar dúvidas sobre o tema na seção de perguntas e respostas sobre o IPVA, no site da Economia (https://goias.gov.br/economia/perguntas-e-respostas-6/). Outra opção é a assistente virtual do IPVA no WhatsApp, Alice, no número (62) 9 9427-9777.