Vereador Rimet Jules denuncia abandono de estrada rural em Joanápolis e cobra ação imediata da Prefeitura

Serviço mal executado deixou moradores ilhados, com carros atolados, falta de energia e dificuldade de acesso a atendimento médico

O vereador Rimet Jules (PT) denunciou nesta terça-feira, 6, a situação crítica da estrada rural que dá acesso à Fazenda Boa Vista da Grama, localizada no distrito de Joanápolis, em Anápolis. De acordo com o parlamentar, uma intervenção recente realizada pela Prefeitura de Anápolis agravou ainda mais as condições da via, transformando a estrada em um verdadeiro barreiro durante o período chuvoso.

Segundo Rimet, o serviço foi executado de forma irresponsável, com a colocação apenas de terra, sem cascalhamento e sem qualquer tipo de drenagem, o que tem provocado o atolamento constante de veículos e o isolamento completo das famílias que vivem na região.

O vereador afirma que moradores estão ilhados, sem conseguir sair de casa para trabalhar, com pessoas doentes enfrentando dificuldades para acessar atendimento médico e famílias sem energia elétrica, já que equipes da concessionária não conseguem chegar ao local por conta da precariedade da estrada.

A situação é ainda mais grave porque não existe rota alternativa de acesso, o que agrava o sentimento de abandono vivido pela comunidade rural. “Isso não é manutenção, é um serviço mal feito que coloca vidas em risco. Hoje a estrada está pior do que antes da intervenção”, afirmou Rimet Jules.

Diante do cenário, o parlamentar cobra providências imediatas da Prefeitura de Anápolis para que seja feito o cascalhamento adequado da estrada, com a implantação de drenagem para garantir o escoamento da água da chuva e assegurar condições mínimas de tráfego, especialmente no período chuvoso. Rimet Jules reforça que garantir o acesso seguro à zona rural não é favor, mas uma obrigação do poder público, e destaca que seguirá acompanhando o caso e cobrando soluções efetivas para assegurar o direito de ir e vir dos moradores da zona rural no distrito de Joanápolis.