Ingressos para Anapolina X Inhumas já estão liberados
Os ingressos já estão disponíveis para compra. Siga o passo a passo abaixo para garantir o seu lugar na estreia:
1. Acesse a loja de aplicativos e faça o download do aplicativo Ingresso S.A, ou acesse o site.
2. Realize o cadastro da sua biometria facial.
3. Após o cadastro, dirija-se a um dos pontos de venda de sua preferência:
• rubrasocio.com.br
• Rubra Store
• Bilheteria do Estádio Jonas Duarte
• Site ou aplicativo da Ingressos S.A.
(Atenção aos horários de funcionamento de cada ponto)
⚠️ Gratuidades:
As gratuidades poderão ser retiradas no dia 10/01, a partir das 9h, e no dia 11/01, antes do jogo, exclusivamente no Jonas Duarte, mediante cadastro e envio do documento de identificação no aplicativo ou site da Ingresso S.A., ou, após o cadastro no aplicativo, fará a retirada do ingresso físico nas bilheterias do estádio Jonas Duarte.
Têm direito à gratuidade:
• Pessoas acima de 65 anos
• Crianças até 12 anos
• Autoridades, mediante documento profissional comprobatório
• Portadores de necessidades especiais
Para retirada de gratuidades, é obrigatório o cadastro na Ingressos S.A. e o registro da biometria facial.
Anapolina X Inhumas jogam neste domingo (11.01) às 10h da manhã no Estádio Jonas Duarte pela 1a. rodada do Campeonato Goiano 2026.
A rádio Nova FM transmite a partir da 8h da manhã em todas as suas plataformas