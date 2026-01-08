Ingressos para Anapolina X Inhumas já estão liberados

Os ingressos já estão disponíveis para compra. Siga o passo a passo abaixo para garantir o seu lugar na estreia:

1.⁠ ⁠Acesse a loja de aplicativos e faça o download do aplicativo Ingresso S.A, ou acesse o site.

2.⁠ ⁠Realize o cadastro da sua biometria facial.

3.⁠ ⁠⁠Após o cadastro, dirija-se a um dos pontos de venda de sua preferência:

•⁠ ⁠rubrasocio.com.br

•⁠ ⁠Rubra Store

•⁠ ⁠Bilheteria do Estádio Jonas Duarte

•⁠ ⁠Site ou aplicativo da Ingressos S.A.

(Atenção aos horários de funcionamento de cada ponto)

⚠️ Gratuidades:

As gratuidades poderão ser retiradas no dia 10/01, a partir das 9h, e no dia 11/01, antes do jogo, exclusivamente no Jonas Duarte, mediante cadastro e envio do documento de identificação no aplicativo ou site da Ingresso S.A., ou, após o cadastro no aplicativo, fará a retirada do ingresso físico nas bilheterias do estádio Jonas Duarte.

Têm direito à gratuidade:

•⁠ ⁠Pessoas acima de 65 anos

•⁠ ⁠Crianças até 12 anos

•⁠ ⁠Autoridades, mediante documento profissional comprobatório

•⁠ ⁠Portadores de necessidades especiais

Para retirada de gratuidades, é obrigatório o cadastro na Ingressos S.A. e o registro da biometria facial.

Anapolina X Inhumas jogam neste domingo (11.01) às 10h da manhã no Estádio Jonas Duarte pela 1a. rodada do Campeonato Goiano 2026.

A rádio Nova FM transmite a partir da 8h da manhã em todas as suas plataformas