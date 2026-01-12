Aulas gratuitas no CEU do Jardim Alvorada estão com inscrições abertas

Inscrições acontecem até 30 de janeiro, e o início das aulas para as novas turmas está previsto para o dia 2 de fevereiro (Foto: Divulgação)

As inscrições acontecem até 30 de janeiro, e o início das aulas para as novas turmas está previsto para o dia 2 de fevereiro. As atividades são presenciais e realizadas no CEU do Jardim Alvorada, localizado na Praça Sol Nascente, nº 195, no bairro Jardim Alvorada.

Na área de música, são oferecidas aulas de iniciação musical em violão, para alunos a partir de 8 anos, às quartas e sextas-feiras, às 9h; iniciação musical em violoncelo, às segundas e quintas-feiras, também às 9h; e iniciação musical em teclado, com aulas às terças-feiras, às 9h, e às terças e quintas-feiras, às 14h.

A programação de dança inclui fit dance infantil, para crianças de 2 a 12 anos, com aulas às terças e quintas-feiras, às 9h30 e às 17h, além de fit dance adulto, nos mesmos dias, às 10h30 e às 18h. Também são ofertadas aulas de ballet clássico infantil, para crianças a partir de 6 anos, realizadas às segundas e quartas-feiras, às 10h e às 15h.

Em artes plásticas, as aulas de iniciação artística são voltadas a participantes a partir de 9 anos e acontecem às segundas-feiras, às 14h, proporcionando o primeiro contato com técnicas e processos criativos.

Para a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, foto e documentação do responsável legal, no caso de menores de idade. Para as aulas de dança, também é exigido exame de aptidão física. As vagas são limitadas.

As aulas integram as ações permanentes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo voltadas à promoção do aprendizado, da expressão artística e do desenvolvimento cultural de crianças, jovens e adultos da comunidade.