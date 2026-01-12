Procon Móvel inicia primeira edição do ano

Objetivo da ação é aproximar o serviço da população, ampliando o acesso à informação e garantindo a defesa dos direitos do consumidor de forma ágil e descentralizada, especialmente em regiões mais afastadas do centro da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante a ação, os consumidores poderão registrar reclamações, tirar dúvidas sobre seus direitos e buscar orientações relacionadas a problemas com empresas, bancos, planos de saúde, serviços de energia elétrica, telefonia, internet, entre outros.

Para receber o atendimento, os interessados devem apresentar documentos pessoais e comprovantes que demonstrem a relação de consumo ou o atendimento prestado pela empresa, como nota fiscal, contrato, boleto, fatura, prints de conversas ou outros comprovantes.

De acordo com o Procon Anápolis, o objetivo do Procon Móvel é aproximar o serviço da população, ampliando o acesso à informação e garantindo a defesa dos direitos do consumidor de forma ágil e descentralizada, especialmente em regiões mais afastadas do centro da cidade.