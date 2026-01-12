Operação “Volta às Aulas” do Procon já fiscalizou 70 instituições em Anápolis

Ação tem como objetivo proteger consumidores durante o período de compras (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A operação está sendo realizada em instituições de ensino, papelarias, livrarias e estabelecimentos que comercializam materiais escolares, com o objetivo de assegurar que pais e responsáveis não sejam submetidos a práticas abusivas neste período de grande demanda.

Saiba mais sobre a operação

A Operação Volta às Aulas tem como objetivo garantir que os consumidores anapolinos tenham acesso a informações, contratos justos e listas de materiais dentro da legalidade, prevenindo abusos e assegurando o equilíbrio nas relações de consumo.

As equipes também estão visitando papelarias e comércios do setor para verificar preços, práticas de venda, publicidade e possíveis irregularidades que possam prejudicar o consumidor.

O Procon Anápolis reforça que consumidores que identificarem irregularidades podem formalizar denúncias, contribuindo para uma atuação ainda mais eficaz na proteção dos direitos de pais, alunos e responsáveis.