Goiás lidera ranking dos melhores hospitais públicos do país em proporção populacional

O levantamento nacional inédito que mapeou os 100 melhores hospitais públicos do Brasil coloca o estado de Goiás em posição de destaque absoluto quando o critério analisado é a proporção de unidades de excelência em relação à população.

Com cerca de 7,2 milhões de habitantes, Goiás concentra 10 dos 100 melhores hospitais públicos do país – o equivalente a um hospital de excelência para cada 720 mil habitantes, desempenho que o coloca isoladamente na liderança nacional.

A pesquisa avaliou hospitais 100% SUS administrados pelos governos federal, estadual ou municipal, com base em critérios como acreditação, taxa de ocupação, mortalidade hospitalar, disponibilidade de leitos de UTI, tempo médio de internação, eficiência no uso de recursos e, em fase posterior, satisfação dos pacientes.

O estudo foi realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS), Instituto Ética Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Ronaldo Caiado destaca que investimentos na interiorização melhoraram padrão de atendimento na rede pública estadual de saúde (Fotos: Secom-GO)

Embora São Paulo lidere em números absolutos, com 30 hospitais entre os 100 melhores, a análise proporcional revela um cenário diferente. O estado paulista tem cerca de 44 milhões de habitantes, o que resulta, inicialmente, em um hospital de excelência para cada 1,48 milhão de pessoas.

No entanto, dos 30 hospitais listados em São Paulo 13 são municipais, restando apenas 17 hospitais estaduais. Considerando exclusivamente a rede estadual – parâmetro adotado para a comparação direta com Goiás – o índice paulista cai para um hospital estadual de excelência para cada 2,58 milhões de habitantes.

A diferença evidencia a robustez da rede hospitalar pública estadual goiana. Mesmo com população significativamente menor, Goiás conseguiu estruturar e manter um número expressivo de hospitais de alto desempenho, distribuídos em diferentes regiões do estado, como:

Goiânia;

Aparecida de Goiânia;

Luziânia;

Trindade;

Uruaçu;

Santa Helena de Goiás.

Ao comentar os dados da pesquisa, o governador Ronaldo Caiado observa que Goiás não tem hospital municipal de referência. Nessa tese, diz ele, o estado é primeiro lugar no ranking.

“Isso mostra o quanto nós, com a interiorização da saúde, melhoramos o padrão de atendimento no estado de Goiás”, destaca o governador.

De acordo com o Secretário Estadual de Saúde, Rasível Santos, o ranking demonstra que Goiás possui uma rede regionalizada com hospitais de elevado padrão, distribuídos em todas as cinco macrorregiões.

Os dados reforçam não apenas a presença de unidades de alta qualidade, mas também a eficiência da política estadual de regionalização, gestão hospitalar, investimento em qualidade assistencial e integração em redes de atenção.

Com esse desempenho, Goiás se consolida como o estado brasileiro com a melhor proporção populacional de hospitais públicos estaduais entre os 100 melhores do país, superando unidades federativas muito mais populosas e reafirmando o protagonismo da saúde pública goiana no cenário nacional.

