Centro Cultural Ulisses Guimarães recebe programação especial de férias para crianças e adolescentes

Programação inclui visitas guiadas às exposições em cartaz na Galeria de Artes Antônio Sibassolly, sessões de cinema no Cine Sibassolly e atividades na Casa do Artesanato (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de anápolis)

A iniciativa integra as ações culturais do município durante o período de férias escolares e tem como objetivo estimular o acesso de crianças e adolescentes à arte, ao cinema e à cultura local, por meio de uma experiência educativa e lúdica nos espaços culturais.

A programação inclui visitas guiadas às exposições em cartaz na Galeria de Artes Antônio Sibassolly, sessões de cinema no Cine Sibassolly e atividades na Casa do Artesanato, valorizando a produção artesanal, as manualidades e a identidade cultural anapolina.

No dia 14 de janeiro, as atividades recebem crianças de instituições convidadas. Já nos dias 15 e 16 de janeiro, a programação será aberta ao público em geral, convidando famílias a participarem de momentos de aprendizado, lazer e convivência cultural.