Pagamento do IPVA com desconto de 8% deve ser feito até dia 15

IPVA 2026 pode ser pago até 15 de janeiro com 8% de desconto (Fotos: Denis Marlon)

O calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 mantém o desconto de 8% para pagamento à vista, que deve ser feito até 15 de janeiro para todos os finais de placas. Somado ao benefício do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG) do Governo de Goiás, o abatimento para o contribuinte pode ser acrescido ainda de mais 5% a 10%.

Para quem optar pelo parcelamento, o vencimento da primeira parcela também será em 15 de janeiro. A novidade deste ano é o parcelamento da Taxa de Licenciamento Anual do Veículo (CRLV-e) em até dez parcelas, junto com o IPVA. O calendário está disponível no site da Secretaria da Economia (https://goias.gov.br/economia/).

O calendário mantém ainda a opção de pagamento em parcela única sem desconto no segundo semestre: veículos com placas de finais 1 e 2 vencem em 15 de setembro, enquanto os finais 3 a 0 vencem em 15 de outubro. Com isso, fica preservado o parcelamento em nove vezes para finais 1 e 2, e em dez vezes para os demais finais de placa.

Pagamento do IPVA

Para emitir o boleto ou documento único de arrecadação (DUA), o contribuinte deve acessar o Portal Expresso (https://www.go.gov.br/) ou o site do Detran-GO (https://goias.gov.br/detran/), clicar no serviço “Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV” e seguir os passos. Outras opções de acesso são o aplicativo para smartphone Detran GO ON ou buscar atendimento em uma unidade do Vapt Vupt.

Nota Fiscal Goiana

A Nota Fiscal Goiana é um programa da Secretaria da Economia, no qual o contribuinte se cadastra para acumular pontos, participar de sorteios mensais, e ainda obter desconto do IPVA. Para garantir o desconto o cidadão precisa se cadastrar no programa, exigir o documento fiscal com o seu CPF nas compras e conferir a pontuação no site da NFG.