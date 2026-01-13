Pesquisa do Procon aponta variação de até 243% em itens da cesta básica em Anápolis

Órgão orienta que, no momento das compras, o consumidor fique atento às informações de preço, quantidade, peso e características dos produtos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante a ação, os agentes do órgão visitaram seis supermercados, sendo eles o Pérola, Floresta, Di Casa, do Povo, Super Vi e Atacadão e compararam o menor e o maior preço praticados, além de identificar o preço médio de cada item pesquisado.

O item que apresentou a maior variação de preço foi o sabão em pó, com diferença de 243% entre os estabelecimentos. O maior valor foi registrado no Atacadão, a R$ 12,99, enquanto o menor foi encontrado por R$ 3,79.

Outros itens também apresentaram variação como a batata inglesa (135%), o tomate (100%) e a água sanitária (95%).

O Procon destaca que a maior variação do mês anterior para este mês foi registrada na banana (45%), seguida da batata (29%) e do tomate (21%).

Preço da cesta básica

Ainda durante a pesquisa, foi identificado que um adulto que recebe um salário mínimo de R$1.621,00 compromete R$623,35 de sua renda mensal com a cesta básica individual, o que representa 38,4% do salário mínimo destinado à alimentação básica.

O órgão orienta que, no momento das compras, o consumidor fique atento às informações de preço, quantidade, peso e características dos produtos, especialmente em casos de reduflação, prática que consiste na redução do conteúdo sem alteração do preço.

Em situações de possível violação de direitos, denúncias podem ser feitas pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 9 8551-6888, ou diretamente ao Procon Anápolis, pelo número (62) 9 8551-8185.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.