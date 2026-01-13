Pesquisa do Procon aponta variação de até 243% em itens da cesta básica em Anápolis

13 de janeiro de 2026
cesta básica

Órgão orienta que, no momento das compras, o consumidor fique atento às informações de preço, quantidade, peso e características dos produtos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizou, entre os dias 5 e 7 de janeiro, uma pesquisa de preços de itens da cesta básica em supermercados do município. O levantamento analisou 23 produtos de consumo diário, incluindo itens de higiene, como sabão, alimentos básicos, como arroz e feijão, e diferentes tipos de carne, com o objetivo de orientar os consumidores e estimular a comparação de preços.

Durante a ação, os agentes do órgão visitaram seis supermercados, sendo eles o Pérola, Floresta, Di Casa, do Povo, Super Vi e Atacadão e compararam o menor e o maior preço praticados, além de identificar o preço médio de cada item pesquisado.

O item que apresentou a maior variação de preço foi o sabão em pó, com diferença de 243% entre os estabelecimentos. O maior valor foi registrado no Atacadão, a R$ 12,99, enquanto o menor foi encontrado por R$ 3,79.

Outros itens também apresentaram variação como a batata inglesa (135%), o tomate (100%) e a água sanitária (95%).

O Procon destaca que a maior variação do mês anterior para este mês foi registrada na banana (45%), seguida da batata (29%) e do tomate (21%).

Preço da cesta básica

Ainda durante a pesquisa, foi identificado que um adulto que recebe um salário mínimo de R$1.621,00 compromete R$623,35 de sua renda mensal com a cesta básica individual, o que representa 38,4% do salário mínimo destinado à alimentação básica.

O órgão orienta que, no momento das compras, o consumidor fique atento às informações de preço, quantidade, peso e características dos produtos, especialmente em casos de reduflação, prática que consiste na redução do conteúdo sem alteração do preço.

Em situações de possível violação de direitos, denúncias podem ser feitas pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 9 8551-6888, ou diretamente ao Procon Anápolis, pelo número (62) 9 8551-8185.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.

