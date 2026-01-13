Vigilância Sanitária de Anápolis alerta sobre proibição de lotes de fórmulas infantis e intensifica ações preventivas na cidade

Medida é preventiva e foi adotada em razão do risco de contaminação pela toxina cereulide, produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode causar vômito persistente, diarreia e letargia em crianças (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A medida é preventiva e foi adotada em razão do risco de contaminação pela toxina cereulide, produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode causar vômito persistente, diarreia e letargia em crianças.

Entre as marcas atingidas estão Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, em lotes específicos produzidos em uma fábrica localizada na Holanda. A empresa já iniciou o recolhimento voluntário e global dos produtos, e os demais lotes não foram afetados.

A orientação às famílias é que verifiquem o número dos lotes nos rótulos das fórmulas infantis que possuem em casa. Em caso de identificação de lote afetado, o produto não deve ser utilizado. O consumidor deve procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Nestlé para orientações sobre troca ou devolução.

Caso a criança apresente sintomas após o consumo, é importante buscar atendimento médico e, sempre que possível, levar a embalagem do produto. Em situações de urgência ou emergência, crianças com sintomas devem ser levadas para atendimento imediato na UPA Pediátrica.

Ao longo desta semana, a Vigilância Sanitária de Anápolis intensificará as ações preventivas e fiscalizações em farmácias, supermercados e estabelecimentos que comercializam fórmulas infantis, com o objetivo de garantir o cumprimento da determinação e proteger a saúde da população.

A Prefeitura reforça que, caso a população identifique algum local comercializando os lotes proibidos ou tenha dúvidas, pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária Municipal pelo e-mail visa@anapolis.go.gov.br ou pelo telefone (62) 98489-7090.

Site onde podem ser conferidos os lotes: https://www.nestlefamilynes.com.br/recolhimento-de-produto