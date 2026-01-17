Goiás expande frentes de trabalho nas rodovias

Governo concluiu implantação do anel viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis, demanda histórica da população de Anápolis (Foto: Goinfra)

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) entra o ano novo com meta de repetir o desempenho histórico alcançado em 2025, quando registrou um recorde de execução, com 100 frentes de trabalho ativas e mais de 40 obras entregues ao longo do ano.

A estratégia prevê ampliar a carteira já em andamento com a inclusão de novas obras de duplicação, pavimentação, restauração e outras intervenções em mais 1.400 quilômetros de rodovias.

“Em 2025 atingimos marcas inéditas de execução de obras e de investimentos pela Goinfra, com apoio do setor produtivo e o impulso do Fundeinfra [Fundo Estadual de Infraestrutura]. Nosso plano é repetir esse esforço em 2026, que será um ano de entregas importantes para o desenvolvimento de Goiás”, estima o presidente da Goinfra, Pedro Sales.

Rodovias

Ele explica que a previsão é de contratação de 1.020 quilômetros de novas obras – que já possuem anteprojetos e projetos entregues – e que se juntam aos 453,3 quilômetros de pavimentação e reconstrução já com licitações em tramitação.

Entre os destaques estão a pavimentação de 10 quilômetros da GO-469, entre Abadia de Goiás e Aragoiânia; e a restauração de 170 quilômetros da GO-070, entre Goiânia e Itaberaí.

Pedro Sales reforça a importância dos projetos para promoção do desenvolvimento econômico goiano.

“São 550 quilômetros de restaurações, 340 quilômetros de pavimentações e duplicações e outros 130 quilômetros de melhorias funcionais. Somadas às obras que já estão em execução, essa carteira representa uma transformação significativa da infraestrutura, a qual resultará em avanços logísticos, economia de recursos, investimentos privados e aumento da empregabilidade”.

Com esse propósito, a autarquia também realiza a contratação de estudos de projetos para implantação de 30 contornos rodoviários que beneficiarão o tráfego e o escoamento de produções agroindustriais nos municípios.

As intervenções têm o propósito de organizar o fluxo de veículos pesados em pontos críticos de tráfego, de modo a beneficiar o escoamento de produções e conferir segurança viária aos demais usuários.

Novo impulso à infraestrutura

Outro objetivo para esse ano é seguir com a ampliação da qualidade das rodovias goianas. De 2019 a 2025, Goiás saltou da 19ª posição para a 8ª, com 47% das vias classificadas como ótimas e boas pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). A meta agora, revela Sales, é alcançar a quinta posição neste ano.