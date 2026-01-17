Goiás expande frentes de trabalho nas rodovias

17 de janeiro de 2026
anel viario anapolis
Governo concluiu implantação do anel viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis, demanda histórica da população de Anápolis (Foto: Goinfra)

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) entra o ano novo com meta de repetir o desempenho histórico alcançado em 2025, quando registrou um recorde de execução, com 100 frentes de trabalho ativas e mais de 40 obras entregues ao longo do ano.

A estratégia prevê ampliar a carteira já em andamento com a inclusão de novas obras de duplicação, pavimentação, restauração e outras intervenções em mais 1.400 quilômetros de rodovias.

“Em 2025 atingimos marcas inéditas de execução de obras e de investimentos pela Goinfra, com apoio do setor produtivo e o impulso do Fundeinfra [Fundo Estadual de Infraestrutura]. Nosso plano é repetir esse esforço em 2026, que será um ano de entregas importantes para o desenvolvimento de Goiás”, estima o presidente da Goinfra, Pedro Sales.

Rodovias

Ele explica que a previsão é de contratação de 1.020 quilômetros de novas obras – que já possuem anteprojetos e projetos entregues – e que se juntam aos 453,3 quilômetros de pavimentação e reconstrução já com licitações em tramitação.

Entre os destaques estão a pavimentação de 10 quilômetros da GO-469, entre Abadia de Goiás e Aragoiânia; e a restauração de 170 quilômetros da GO-070, entre Goiânia e Itaberaí.

Pedro Sales reforça a importância dos projetos para promoção do desenvolvimento econômico goiano.

“São 550 quilômetros de restaurações, 340 quilômetros de pavimentações e duplicações e outros 130 quilômetros de melhorias funcionais. Somadas às obras que já estão em execução, essa carteira representa uma transformação significativa da infraestrutura, a qual resultará em avanços logísticos, economia de recursos, investimentos privados e aumento da empregabilidade”.

Com esse propósito, a autarquia também realiza a contratação de estudos de projetos para implantação de 30 contornos rodoviários que beneficiarão o tráfego e o escoamento de produções agroindustriais nos municípios.

As intervenções têm o propósito de organizar o fluxo de veículos pesados em pontos críticos de tráfego, de modo a beneficiar o escoamento de produções e conferir segurança viária aos demais usuários.

Novo impulso à infraestrutura

Outro objetivo para esse ano é seguir com a ampliação da qualidade das rodovias goianas. De 2019 a 2025, Goiás saltou da 19ª posição para a 8ª, com 47% das vias classificadas como ótimas e boas pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). A meta agora, revela Sales, é alcançar a quinta posição neste ano.

“São reconhecimentos nacionais de que o dinheiro público, seja com recursos do Tesouro Estadual ou do Fundeinfra, tem sido empregado para satisfazer os anseios mais urgentes da população. Além de enriquecer as conexões que beneficiam o escoamento agroindustrial, usuários são contemplados com vias mais seguras e confortáveis que resultam em economia de tempo e financeira, seja em relação ao preço do frete ou no quesito de manutenção veicular”, destacou Sales.

 

Editado por  via Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) – Governo de Goiás
