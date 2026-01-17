Saúde reforça alerta e orientações contra a dengue em Anápolis

Secretaria de Saúde orienta importância dos cuidados nas residências (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta semana, o município de Caldas Novas (GO), localizado a cerca de 220 quilômetros de Anápolis, decretou estado de calamidade pública em decorrência do aumento dos casos de dengue. A situação acende um alerta para os municípios vizinhos.

Em Anápolis, os agentes de endemias intensificaram as ações de combate ao mosquito, com o aumento das inspeções em diversas regiões da cidade.

De acordo com o gerente de Endemias, Rafael Teixeira, a participação da população é fundamental para conter a proliferação do Aedes aegypti.

“Temos encontrado muitos casos de água parada, o que resulta em focos do mosquito, e isso nos preocupa. Pequenas ações podem fazer a diferença. Sempre que possível, faça uma vistoria na própria residência, verificando vasos de plantas, caixa d’água, calhas e utensílios que possam acumular água”, explica Rafael.

Orientações para a população

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a responsabilidade pela limpeza na residência é do proprietário, neste caso, a limpeza local e a verificação de recipientes que possam acumular água, assim como, observar locais propícios para a proliferação do mosquito é um papel importante que pode ser feita pelo população, e com isso, contribuir no combate a dengue.

A conscientização também deve ser estendida a pessoas próximas, como vizinhos e familiares, reforçando a importância da colaboração coletiva nesse combate.

Em caso de suspeita de dengue, a orientação é procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima para receber atendimento, além de orientações sobre o tratamento e os cuidados necessários.