Prazo para efetivação de matrículas na Rede Municipal de Educação é prorrogado em Anápolis

A prorrogação permite que as famílias organizem a documentação necessária e realizem a efetivação da matrícula diretamente na unidade para a qual a criança foi convocada. A consulta pode ser feita pelo site https://gemul-anapolis.com.br/matricula.

A confirmação da matrícula ocorre presencialmente, mediante a apresentação de toda a documentação exigida, conforme informado no comprovante da solicitação da vaga. O comparecimento dentro do prazo é indispensável para assegurar a matrícula.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, para os pais e responsáveis que não conseguiram realizar a inscrição no período oficial, o sistema será reaberto no dia 20 de janeiro. A plataforma permanecerá disponível ao longo de todo o ano, possibilitando o ingresso de novas crianças na Rede Municipal de Educação a qualquer momento.