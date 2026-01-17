Prazo para efetivação de matrículas na Rede Municipal de Educação é prorrogado em Anápolis

17 de janeiro de 2026
estudante anapolis

Prorrogação permite que as famílias organizem a documentação necessária e realizem a efetivação da matrícula diretamente na unidade para a qual a criança foi convocada (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O prazo para a efetivação das matrículas na Rede Municipal de Educação de Anápolis foi prorrogado. Com a nova data, pais e responsáveis devem comparecer às unidades de ensino até a próxima segunda-feira (19) para garantir a vaga das crianças nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis).

A prorrogação permite que as famílias organizem a documentação necessária e realizem a efetivação da matrícula diretamente na unidade para a qual a criança foi convocada. A consulta pode ser feita pelo site https://gemul-anapolis.com.br/matricula.

A confirmação da matrícula ocorre presencialmente, mediante a apresentação de toda a documentação exigida, conforme informado no comprovante da solicitação da vaga. O comparecimento dentro do prazo é indispensável para assegurar a matrícula.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, para os pais e responsáveis que não conseguiram realizar a inscrição no período oficial, o sistema será reaberto no dia 20 de janeiro. A plataforma permanecerá disponível ao longo de todo o ano, possibilitando o ingresso de novas crianças na Rede Municipal de Educação a qualquer momento.

Veja também

Screenshot 2026-01-16 071802

Goiatuba X Anapolina às 18h, transmissão pela Nova FM, link aqui:

17 de janeiro de 2026
Screenshot 2026-01-16 071743

Hoje tem Anápolis X Vila Nova pela Nova FM, link aqui:

17 de janeiro de 2026
anel viario anapolis

Goiás expande frentes de trabalho nas rodovias

17 de janeiro de 2026

Confira também

Screenshot 2026-01-16 071802

Goiatuba X Anapolina às 18h, transmissão pela Nova FM, link aqui:

17 de janeiro de 2026
Screenshot 2026-01-16 071743

Hoje tem Anápolis X Vila Nova pela Nova FM, link aqui:

17 de janeiro de 2026
anel viario anapolis

Goiás expande frentes de trabalho nas rodovias

17 de janeiro de 2026
dengue

Saúde reforça alerta e orientações contra a dengue em Anápolis

17 de janeiro de 2026
estudante anapolis

Prazo para efetivação de matrículas na Rede Municipal de Educação é prorrogado em Anápolis

17 de janeiro de 2026