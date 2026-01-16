Valores dos exames psicológico e médico para CNH são reduzidos

16 de janeiro de 2026
cnh
Adequação atende norma federal que estabelece o teto de R$ 180 para a soma dos dois exames (Foto: Secom)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás informa que houve redução nos valores cobrados pelos exames de aptidão física e mental relacionados aos serviços de habilitação. A medida atende Portaria Senatran nº 927/2025 e representa mais um avanço na redução dos custos do processo de obtenção da CNH.

A partir desta quinta-feira (15), os valores passaram a ser de R$ 96 (exame psicológico) e R$ 84 (exame médico). A adequação atende à norma federal que estabelece o teto de R$ 180 para a soma dos dois exames. Antes, o valor cobrado era de R$ 100 para o exame psicológico e R$ 90 para o exame médico.

CNH

As juntas médica e psicológica possuem valores diferenciados por serem compostas por três ou mais profissionais. Os exames são exigidos nos processos de primeira habilitação, renovação, adição e mudança de categoria da CNH e Autorização para Conduzir Ciclomotores.

O Detran-GO esclarece ainda que os profissionais credenciados são obrigados a oferecer diferentes formas de pagamento, possibilitando ao usuário escolher entre dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou transferência via PIX.

Diário Oficial

A portaria com a redução dos valores, assinada pelo presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, foi publicada no Diário Oficial. A medida reforça o compromisso com a legalidade, a transparência e o acesso aos serviços de habilitação.

“Foi Goiás que levou para o cenário nacional a discussão sobre a necessidade de baratear o processo de habilitação. Estamos empenhados nisso. Queremos que todos, independente da renda familiar, tenham acesso à CNH”, afirma.

Valores vigentes a partir de 15 de janeiro

Exame de aptidão física e mental R$ 84,00

Avaliação psicológica R$ 96,00

Junta médica R$ 270,00

Junta psicológica R$ 270,00

 

Editado por  via Departamento Estadual de Trânsito (Detran) – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

procon anapolis

Volta às aulas: Procon Anápolis identifica variação de até 431% no preço de itens escolares

16 de janeiro de 2026
troca sustentavel

Prefeitura de Anápolis realiza nova edição do Projeto Troca Sustentável no dia 16 de janeiro

16 de janeiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

16 de janeiro de 2026

Confira também

cnh

Valores dos exames psicológico e médico para CNH são reduzidos

16 de janeiro de 2026
procon anapolis

Volta às aulas: Procon Anápolis identifica variação de até 431% no preço de itens escolares

16 de janeiro de 2026
troca sustentavel

Prefeitura de Anápolis realiza nova edição do Projeto Troca Sustentável no dia 16 de janeiro

16 de janeiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

16 de janeiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

15 de janeiro de 2026