Valores dos exames psicológico e médico para CNH são reduzidos

Adequação atende norma federal que estabelece o teto de R$ 180 para a soma dos dois exames (Foto: Secom)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás informa que houve redução nos valores cobrados pelos exames de aptidão física e mental relacionados aos serviços de habilitação. A medida atende Portaria Senatran nº 927/2025 e representa mais um avanço na redução dos custos do processo de obtenção da CNH.

A partir desta quinta-feira (15), os valores passaram a ser de R$ 96 (exame psicológico) e R$ 84 (exame médico). A adequação atende à norma federal que estabelece o teto de R$ 180 para a soma dos dois exames. Antes, o valor cobrado era de R$ 100 para o exame psicológico e R$ 90 para o exame médico.

CNH

As juntas médica e psicológica possuem valores diferenciados por serem compostas por três ou mais profissionais. Os exames são exigidos nos processos de primeira habilitação, renovação, adição e mudança de categoria da CNH e Autorização para Conduzir Ciclomotores.

O Detran-GO esclarece ainda que os profissionais credenciados são obrigados a oferecer diferentes formas de pagamento, possibilitando ao usuário escolher entre dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou transferência via PIX.

Diário Oficial

A portaria com a redução dos valores, assinada pelo presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, foi publicada no Diário Oficial. A medida reforça o compromisso com a legalidade, a transparência e o acesso aos serviços de habilitação.

“Foi Goiás que levou para o cenário nacional a discussão sobre a necessidade de baratear o processo de habilitação. Estamos empenhados nisso. Queremos que todos, independente da renda familiar, tenham acesso à CNH”, afirma.

Valores vigentes a partir de 15 de janeiro

Exame de aptidão física e mental R$ 84,00

Avaliação psicológica R$ 96,00

Junta médica R$ 270,00

Junta psicológica R$ 270,00