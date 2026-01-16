Volta às aulas: Procon Anápolis identifica variação de até 431% no preço de itens escolares

16 de janeiro de 2026
Análise foi feita presencialmente pelos agentes do órgão, que verificaram os preços de 30 itens, incluindo diferentes tipos de cadernos, canetas, lápis e produtos semelhantes (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com a volta das aulas se aproximando, cresce a movimentação de pais e responsáveis na compra de materiais escolares. Pensando nisso, o Procon Anápolis realizou, entre os dias 9 e 14 de janeiro, uma pesquisa comparativa de preços de itens escolares.

A análise foi feita presencialmente pelos agentes do órgão, que verificaram os preços de 30 itens, incluindo diferentes tipos de cadernos, canetas, lápis e produtos semelhantes.

A coleta de preços ocorreu em seis estabelecimentos da cidade: Papelarias Tributária, Jundiaí, Universitária, Bom Jesus, Kalunga e Atacadão China.

O levantamento, que tem como objetivo alertar os consumidores sobre a variação de preços dos produtos que compõem a lista de material escolar, identificou diferenças de até 431%. A maior variação foi registrada no preço da borracha branca, com valor mínimo de R$ 0,50 no Atacadão China e máximo de R$ 2,60 na Papelaria Kalunga.

A lancheira também aparece entre os itens com maior variação, chegando a 366%. O menor preço foi encontrado no Atacadão China, por R$ 14,99, enquanto o maior foi registrado na Papelaria Jundiaí, por R$ 69,90. Outros produtos também apresentaram diferenças significativas, como a caneta hidrocor (350%), o apontador de plástico (304%) e a mochila com rodinhas (280%).

Orientações ao consumidor

O Procon orienta que os consumidores fiquem atentos aos produtos com características de brinquedo, que geralmente possuem valores mais elevados e podem impactar o orçamento da compra.

O órgão também recomenda que, no momento da compra, o consumidor avalie não apenas o preço, mas também a qualidade dos produtos.

Confira a tabela e o relatório técnico na íntegra.

