Volta às aulas: Procon Anápolis identifica variação de até 431% no preço de itens escolares

A análise foi feita presencialmente pelos agentes do órgão, que verificaram os preços de 30 itens, incluindo diferentes tipos de cadernos, canetas, lápis e produtos semelhantes.

A coleta de preços ocorreu em seis estabelecimentos da cidade: Papelarias Tributária, Jundiaí, Universitária, Bom Jesus, Kalunga e Atacadão China.

O levantamento, que tem como objetivo alertar os consumidores sobre a variação de preços dos produtos que compõem a lista de material escolar, identificou diferenças de até 431%. A maior variação foi registrada no preço da borracha branca, com valor mínimo de R$ 0,50 no Atacadão China e máximo de R$ 2,60 na Papelaria Kalunga.

A lancheira também aparece entre os itens com maior variação, chegando a 366%. O menor preço foi encontrado no Atacadão China, por R$ 14,99, enquanto o maior foi registrado na Papelaria Jundiaí, por R$ 69,90. Outros produtos também apresentaram diferenças significativas, como a caneta hidrocor (350%), o apontador de plástico (304%) e a mochila com rodinhas (280%).

Orientações ao consumidor

O Procon orienta que os consumidores fiquem atentos aos produtos com características de brinquedo, que geralmente possuem valores mais elevados e podem impactar o orçamento da compra.

O órgão também recomenda que, no momento da compra, o consumidor avalie não apenas o preço, mas também a qualidade dos produtos.

Confira a tabela e o relatório técnico na íntegra.