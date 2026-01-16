Prefeitura de Anápolis realiza nova edição do Projeto Troca Sustentável no dia 16 de janeiro

16 de janeiro de 2026
troca sustentavel

Ação acontece no Viveiro Municipal,, com a troca de materiais recicláveis e alimentos por mudas de árvores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, promove na próxima sexta (16) mais uma edição do Projeto Troca Sustentável, iniciativa que incentiva o descarte correto de resíduos e o plantio de árvores no município.

A ação acontece no Viveiro Municipal, localizado na Avenida Universitária, nº 4001, no bairro Jardim das Américas – 2ª Etapa, das 8h às 11h e das 13h às 15h, com a troca de materiais recicláveis e alimentos por mudas de árvores.

Serão aceitos garrafas PET, papelão, latinhas de alumínio e resíduos eletrônicos. As trocas seguem os seguintes critérios:
 100 latinhas de alumínio: 20 mudas
 50 latinhas de alumínio: 10 mudas
• 1 muda por quilo de resíduo eletrônico entregue

Também será aceita a doação de alimentos não perecíveis, com exceção do sal, em quantidade superior a dois quilos. Além dessas modalidades, será permitida a retirada de até três mudas por CPF, mesmo sem a entrega de materiais, conforme disponibilidade.

As mudas serão distribuídas conforme os critérios já adotados pelo projeto. O kit com 20 mudas inclui espécies como ameixa do cerrado, tamboril, angico, manga, moringa oleífera, ipê rosa, pitanga, amora, pata-de-vaca, oiti, acácia rosa, goiaba, açaí, ipê branco, jacarandá, tamarindo e mogno. Já o kit com cinco mudas é composto por açaí, manga, pitanga, goiaba e amora.

