Sine inicia semana com 781 vagas de emprego em diversas áreas, incluindo oportunidades para PCD

18 de agosto de 2026
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O Sine Anápolis está com 781 oportunidades de emprego nesta semana. Entre os destaques estão 139 vagas para auxiliar de linha de produção, 126 para auxiliar de limpeza e quatro vagas para PCD na função de armador de estrutura de concreto Victor Melo/ Prefeitura de Anápolis

O Sine Anápolis está com 781 oportunidades de emprego nesta semana. Entre os destaques estão 139 vagas para auxiliar de linha de produção, 126 para auxiliar de limpeza e quatro vagas para PCD na função de armador de estrutura de concreto.

Os interessados em se candidatar às oportunidades podem comparecer presencialmente à sede do Sine, localizada no Anashopping, na Avenida Universitária, nº 2.221, no bairro Vila Santa Isabel. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar documentos pessoais com foto, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de costura, auxiliar de cobrança, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística e auxiliar administrativo. Também há vagas para atendente de balconista, empregado doméstico nos serviços gerais, corretor de imóveis e costureira em geral.

Também estão disponíveis vagas para borracheiro, churrasqueiro, estoquista, jardineiro, manobrista, mecânico de automóvel, motorista de ônibus, operador de empilhadeira, pizzaiolo e trabalhador no cultivo de flores.

Confira algumas vagas disponíveis:

04 – Vagas para Armador de estrutura de concreto (vaga p/ PCD)
06 – Vagas para Atendente de balconista
04 – Vagas para Auxiliar de administrativo
03 – Vagas para Auxiliar de almoxarifado
50 – Vagas para Auxiliar de cobrança
04 – Vagas para Auxiliar de costura
126 – Vagas para Auxiliar de limpeza
139 – Vagas para Auxiliar de linha de produção
46 – Vagas para Auxiliar de logística
09 – Vagas para Borracheiro
05 – Vagas para Churrasqueiro
05 – Vagas para Corretor de imóveis
10 – Vagas para Costureira em geral
09 – Vagas para Empregado doméstico nos serviços gerais
04 – Vagas para Estoquista
03 – Vagas para Jardineiro
04 – Vagas para Manobrista
02 – Vagas para Mecânico de automóvel
11 – Vagas para Motorista ônibus
06 – Vagas para Operador de empilhadeira
04 – Vagas para Pizzaiolo
03 – Vagas para Trabalhador no cultivo de flores

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