Sine inicia semana com 781 vagas de emprego em diversas áreas, incluindo oportunidades para PCD

O Sine Anápolis está com 781 oportunidades de emprego nesta semana. Entre os destaques estão 139 vagas para auxiliar de linha de produção, 126 para auxiliar de limpeza e quatro vagas para PCD na função de armador de estrutura de concreto Victor Melo/ Prefeitura de Anápolis

Os interessados em se candidatar às oportunidades podem comparecer presencialmente à sede do Sine, localizada no Anashopping, na Avenida Universitária, nº 2.221, no bairro Vila Santa Isabel. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar documentos pessoais com foto, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de costura, auxiliar de cobrança, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística e auxiliar administrativo. Também há vagas para atendente de balconista, empregado doméstico nos serviços gerais, corretor de imóveis e costureira em geral.

Também estão disponíveis vagas para borracheiro, churrasqueiro, estoquista, jardineiro, manobrista, mecânico de automóvel, motorista de ônibus, operador de empilhadeira, pizzaiolo e trabalhador no cultivo de flores.

Confira algumas vagas disponíveis:

04 – Vagas para Armador de estrutura de concreto (vaga p/ PCD)

06 – Vagas para Atendente de balconista

04 – Vagas para Auxiliar de administrativo

03 – Vagas para Auxiliar de almoxarifado

50 – Vagas para Auxiliar de cobrança

04 – Vagas para Auxiliar de costura

126 – Vagas para Auxiliar de limpeza

139 – Vagas para Auxiliar de linha de produção

46 – Vagas para Auxiliar de logística

09 – Vagas para Borracheiro

05 – Vagas para Churrasqueiro

05 – Vagas para Corretor de imóveis

10 – Vagas para Costureira em geral

09 – Vagas para Empregado doméstico nos serviços gerais

04 – Vagas para Estoquista

03 – Vagas para Jardineiro

04 – Vagas para Manobrista

02 – Vagas para Mecânico de automóvel

11 – Vagas para Motorista ônibus

06 – Vagas para Operador de empilhadeira

04 – Vagas para Pizzaiolo

03 – Vagas para Trabalhador no cultivo de flores