Empréstimo com garantia veicular é alternativa de crédito; entenda como funciona

18 de agosto de 2026
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Modalidade usa um veículo quitado ou em processo de quitação como garantia da operação e pode ter condições diferentes de outras linhas de crédito 

O empréstimo EVG (com garantia veicular) é uma modalidade de crédito em que o automóvel do contratante é utilizado como garantia para a instituição financeira. Na prática, o proprietário recebe o valor contratado e assume o compromisso de pagar as parcelas previstas no contrato. O veículo permanece em seu poder e pode continuar sendo utilizado durante o período da operação, conforme as condições estabelecidas pelo credor.

A modalidade tem regras próprias para contratação, avaliação do automóvel, definição do valor liberado e pagamento. Por isso, antes de comparar propostas, é necessário observar não apenas a taxa de juros, mas também o custo total da operação, os prazos e as condições relacionadas ao bem dado em garantia.

Como funciona a garantia do veículo?

Na contratação, a instituição financeira avalia o automóvel e estabelece os parâmetros da operação. O veículo fica vinculado ao contrato como garantia do pagamento da dívida. Esse vínculo costuma ser registrado por meio de gravame no sistema de trânsito.

Enquanto as parcelas são pagas conforme o acordo, o proprietário continua utilizando o carro normalmente. A quitação da dívida permite a retirada do gravame seguindo o procedimento previsto para a operação.

A avaliação pode considerar características como modelo, ano, estado de conservação e valor de mercado. Os critérios, porém, variam entre as instituições. Por esse motivo, o montante que pode ser obtido com um mesmo veículo não necessariamente será igual em diferentes propostas.

O que analisar antes de contratar?

Uma das principais informações a observar é o Custo Efetivo Total (CET). Esse indicador reúne juros, tarifas, impostos e demais encargos previstos na operação, permitindo uma comparação mais completa entre ofertas.

O prazo também interfere no custo final. Parcelas menores podem resultar de um período maior de pagamento, enquanto um prazo reduzido pode elevar o valor mensal. A escolha precisa considerar a capacidade de pagamento do contratante e o custo total apresentado no contrato.

Outro ponto é verificar se existem tarifas de avaliação, registro, seguros ou outros serviços associados ao crédito. Essas cobranças devem estar descritas nas condições da operação.

Também é importante conferir as regras para antecipação de parcelas, quitação antecipada e eventual atraso. O contrato deve apresentar as consequências previstas para cada situação. Plataformas como a Zapay podem facilitar a contratação de empréstimo com garantia de veículo, reunindo informações sobre a modalidade e as condições disponíveis.

O veículo pode ser utilizado durante o empréstimo?

Em operações de empréstimo com garantia veicular, o automóvel geralmente permanece com o proprietário, que pode utilizá-lo enquanto mantém as obrigações do contrato em dia. A existência do gravame, entretanto, significa que o bem está vinculado à dívida.

Essa condição deve ser considerada em situações como venda ou transferência do veículo. Como existe uma garantia registrada, a operação pode depender da quitação do contrato ou de procedimentos específicos definidos pela instituição financeira.

Outro aspecto é a situação documental do automóvel. As exigências para contratação podem incluir documentação regular, ausência de determinadas restrições e comprovação de propriedade, conforme as regras do credor.

O que acontece em caso de inadimplência?

O veículo utilizado como garantia está relacionado ao cumprimento da dívida. Se houver atraso nas parcelas, a instituição financeira pode adotar as medidas previstas no contrato e na legislação aplicável para cobrar o débito e executar a garantia, conforme o caso.

Por isso, a decisão de contratar deve considerar o orçamento disponível durante todo o prazo. O valor da parcela precisa caber nas despesas mensais sem comprometer outros compromissos financeiros.

O empréstimo com garantia veicular pode atender a diferentes necessidades de crédito, mas a contratação envolve o próprio automóvel como garantia. Comparar o CET, o prazo, o valor das parcelas, as tarifas e as condições de execução da garantia permite avaliar a operação de forma mais completa. A leitura do contrato antes da assinatura também ajuda a identificar direitos, obrigações e procedimentos associados à operação.

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