Assinada ordem de serviço para construção da segunda Policlínica de Anápolis

Policlínica amplia a capacidade de resposta do SUS em Anápolis e reforça a rede de atenção especializada, garantindo mais acesso, qualidade e dignidade no atendimento à população (Foto: Divulgação / Ministério da Saúde)

A obra contará com R$ 30 milhões em recursos do Novo PAC Saúde, garantidos pelo Ministério da Saúde, e representa mais um avanço no fortalecimento da assistência especializada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

O ato contará com a presença do diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Jr., e do superintendente do Ministério da Saúde em Goiás, Lucas Vasconcellos, além de autoridades municipais. O investimento integra o Novo PAC Saúde, programa que tem promovido melhorias estruturais na rede pública de saúde em todo o país, com impacto direto na ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias.

De zero a duas policlínicas

Até o ano passado, Anápolis não possuía nenhuma policlínica em funcionamento. Esse cenário mudou com a gestão do prefeito Márcio Corrêa (PL), que passou a priorizar a saúde e a atuar de forma articulada para atender demandas históricas da população.

No final de 2025, o prefeito inaugurou a primeira Policlínica do município, consolidando um novo momento para a atenção especializada na cidade.

A Policlínica Ilion Fleury, localizada na Avenida São Francisco de Assis, nº 810, no bairro Jundiaí, tornou-se referência ao reunir mais de dez especialidades médicas em um único local, atendendo gratuitamente pacientes de todos os bairros, por meio de encaminhamento da Central de Regulação Municipal.

A unidade funciona como suporte essencial para a redução das filas de espera por atendimentos especializados.

Novo PAC Saúde e redução do tempo de espera no SUS

A nova Policlínica de Anápolis integra o programa Agora Tem Especialistas, uma iniciativa nacional voltada à redução do tempo de espera no SUS, por meio da ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias.

Para o prefeito Márcio Corrêa, os avanços refletem uma gestão comprometida com resultados.

“Estamos estruturando a rede municipal para garantir atendimento digno e especializado à população. Saímos de uma realidade sem policlínicas para a entrega da primeira unidade e, agora, para a construção da segunda, com recursos do Novo PAC Saúde. Isso significa mais acesso, menos espera e mais qualidade no cuidado com as pessoas”, destacou.

Serviços especializados e fortalecimento da rede

Na Policlínica Ilion Fleury, já em funcionamento, são ofertadas consultas nas especialidades de Endocrinologia, Gastroenterologia, Pediatria, Dermatologia, Cardiologia, Risco Cirúrgico, Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, Urologia, Angiologia, Geriatria, Ortopedia, Nefrologia e Neurologia, além da realização de exames como eletrocardiograma. Os atendimentos ocorrem mediante encaminhamento da Central de Regulação Municipal, conforme critérios clínicos estabelecidos.

A unidade também marcou o retorno do Centro de Referência de Testagem e Tratamento (SAE/CTA), ampliando o acesso aos serviços e permitindo que a coleta de carga viral passe a ser realizada diariamente, fortalecendo o acompanhamento dos pacientes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a construção da segunda Policlínica, viabilizada com recursos do Novo PAC Saúde, amplia a capacidade de resposta do SUS em Anápolis e reforça a rede de atenção especializada, garantindo mais acesso, qualidade e dignidade no atendimento à população.