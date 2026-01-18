GoiásFomento libera R$ 59,6 milhões em crédito em 2025 e projeta expansão digital para 2026 Fachada GoiásFomento

GoiásFomento amplia acesso ao financiamento em diversas áreas, como agronegócio e turismo. Só em 2025, foram liberados R$ 59,6 milhões em crédito (Foto: GoiásFomento)

A GoiásFomento liberou R$ 59,6 milhões em crédito em 2025. Foram 1.173 operações contratadas para micro, pequenos e médios empreendedores, resultando na geração e manutenção de 3.048 empregos diretos.

No acumulado de 2019 a 2025, a agência registrou R$ 345 milhões em financiamentos destinados a 12.854 contratos, com impacto direto em 29.365 postos de trabalho no estado.

O presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar Pereira, avalia que o desempenho do ano demonstra maturidade institucional e fortalecimento das políticas estaduais de crédito.

“Os resultados refletem o avanço das nossas estratégias de fomento, com juros subsidiados, garantias e processos simplificados, que tornam o crédito mais acessível aos empreendedores goianos”, afirmou.

Crédito ampliado

A GoiásFomento é agente operador do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), do Ministério do Turismo, e ampliou a atuação no setor ao longo dos últimos anos. Entre 2019 e dezembro de 2025, foram 710 contratações, somando R$ 69 milhões em financiamentos para empreendimentos turísticos. A agência recebeu recentemente novo aporte de R$ 9,6 milhões, já disponível para novas operações.

Outra frente de expansão foi a elevação do limite de crédito por tomador nas linhas operadas com recursos de repasses (FCO, Fungetur, Finep, BNDES). O valor máximo passou de R$ 2 milhões para R$ 5 milhões, ampliando o alcance a empresas de médio porte. Entre 2019 e 2025, a linha totalizou quase R$ 12,7 milhões em empréstimos.

No agronegócio, a linha Produtor Empreendedor manteve trajetória de crescimento. De 2019 a 2025, foram contratados aproximadamente R$ 17 milhões, sendo R$ 5,14 milhões apenas em 2025, em 91 operações que resultaram na criação e manutenção de mais de 90 empregos.

A atuação da GoiásFomento na execução de políticas sociais também ganhou relevância. A agência opera financeiramente 21 programas sociais do governo estadual, que atendem cerca de 4 milhões de beneficiários. Em 2025, a movimentação financeira alcançou R$ 1,27 bilhão.

Segundo Rivael, os resultados reforçam o alinhamento entre gestão financeira e impacto social.

“Os programas operados pela GoiásFomento garantem agilidade, controle e transparência na aplicação dos recursos. A eficiência da gestão demonstra o compromisso do Estado em direcionar investimentos a quem mais precisa, fortalecendo a rede de proteção social e reduzindo desigualdades”, afirmou.

Em 2025, a agência também lançou o programa GoiásFomento Até Você, que leva atendimento itinerante aos municípios com uma van equipada para contratação de crédito diretamente no interior, ampliando o acesso ao financiamento e reduzindo deslocamentos.

Van itinerante passa a levar crédito a empreendedores goianos

Expansão digital

Para 2026, a GoiásFomento avança para uma nova fase de modernização. A principal aposta é o Pequi Digital, primeira plataforma pública de serviços financeiros digitais do país.

Desenvolvido em parceria com uma fintech, o projeto prevê a criação de um marketplace que facilitará o acesso ao crédito e a diversos serviços financeiros por meio de um aplicativo, reduzindo custos operacionais e ampliando a capacidade de atendimento.

A agência também prevê a ampliação do programa GoiásFomento + Municípios, com expectativa de alcançar 30% das cidades goianas, apoiando prefeituras na organização financeira e no desenvolvimento de projetos com potencial transformador nas economias locais.

Outro avanço em construção é o Crédito Verde, voltado à geração de ativos ambientais certificados a partir da conservação de florestas e práticas sustentáveis. A iniciativa deve inserir Goiás na agenda de finanças climáticas e fortalecer projetos alinhados às tendências globais de investimento sustentável.