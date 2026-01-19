Goiás mobiliza municípios para fiscalizar venda de fórmulas infantis proibidas pela Anvisa

19 de janeiro de 2026
Fiscalização de recolhimento de fórmulas infantis deve ser realizada em farmácias, drogarias, distribuidoras e supermercados (Foto: Reprodução internet)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (Suvisa), emitiu alerta sanitário nesta sexta-feira (16/01), para que os municípios goianos realizem uma força-tarefa de fiscalização no comércio local para verificar a venda dos lotes específicos de fórmulas infantis proibidos pela Anvisa.

A ação deve ser realizada no comércio local que inclui farmácias, drogarias, distribuidoras e supermercados.

Venda de fórmulas infantis proibidas pela Anvisa

Uma medida da Anvisa (Resolução nº 32/2026) publicada em 7 de janeiro determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil.

A resolução alerta sobre o risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.

O alerta da SES-GO informa que, mesmo após a determinação da resolução em âmbito nacional, a Suvisa recebeu relatos de permanência dos produtos no mercado goiano, bem como do consumo das fórmulas.

O consumo de alimento contaminado pela toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções.

Força-tarefa

A nota técnica da Suvisa estabelece que as vigilâncias sanitárias municipais deverão realizar a força-tarefa de fiscalização, no período de 19 a 23 de janeiro. Caso sejam encontrados os lotes dos produtos no comércio, deverá ser realizada imediatamente a lavratura da interdição dos produtos que devem ser lacrados no local.

Os estabelecimentos serão notificados para que entrem em contato com a empresa fabricante, por meio do 0800 761 2500, que irá proceder com o recolhimento dos produtos. Além disso, eles serão autuados por comercializar produtos irregulares, em descumprimento da Resolução nº 32/2026 da Anvisa.

A lista completa das unidades recolhidas está disponível no site da fabricante, que oferece suporte e substituição aos consumidores.

Confira aqui os lotes que devem ser recolhidos.

 

Editado por  via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás
