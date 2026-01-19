Agro em Dados apresenta indicadores da agropecuária goiana em 2025

Edições passam a contar com nova seção, que amplia o acompanhamento dos setores ao reunir sinais recentes e tendências das cadeias produtivas (Imagem: Seapa)

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) inicia 2026 com a divulgação da 76ª edição do Agro em Dados, publicação que consolida os principais resultados da agropecuária goiana observados ao longo de 2025.

O material reúne indicadores técnicos e econômicos que apoiam a compreensão do desempenho produtivo, do comportamento dos mercados e da participação do estado no comércio nacional e internacional.

Nesse contexto, fatores como adoção de tecnologia, organização da produção, estrutura logística e acesso a mercados foram determinantes para a manutenção do desempenho nas diferentes atividades, contribuindo para a consolidação de Goiás entre os principais estados produtores do país.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, explica que o Agro em Dados cumpre papel estratégico ao oferecer uma leitura integrada do setor.

“A publicação reúne informações técnicas que auxiliam produtores, agentes de mercado e gestores públicos na compreensão do cenário agropecuário. Esta primeira edição do ano traz uma visão geral dos resultados de 2025, contribuindo para o planejamento das atividades ao longo de 2026”, destaca.

Cadeias produtivas da agropecuária goiana em 2025

Na agricultura, a soja manteve papel central na estrutura produtiva do estado. Com a recuperação do regime hídrico no final de 2025, o plantio foi normalizado, com maior uniformidade das lavouras, ainda que a concentração da semeadura nos estágios finais da janela exija atenção à logística de colheita.

No comércio exterior, Goiás superou o recorde de volume exportado do complexo soja no acumulado do ano. O milho também apresentou recuperação gradual das cotações nos últimos meses de 2025, com destaque para o avanço da cadeia do etanol de milho e o potencial de ampliação da inserção dos coprodutos no mercado internacional.

Na pecuária, os resultados reforçaram a relevância de Goiás no cenário nacional e externo. A bovinocultura alcançou recordes em valor, volume exportado e número de destinos, posicionando o estado como o terceiro maior exportador brasileiro de carne bovina.

A suinocultura manteve preços sustentados e registrou o melhor saldo da balança comercial desde 2017, enquanto a avicultura ampliou a presença internacional da carne de frango e alcançou recorde no Valor Bruto da Produção de ovos, resultado associado aos ganhos de escala e à eficiência produtiva.

Novidades

A partir de 2026, o Agro em Dados passa a incorporar o Radar Agropecuário como ferramenta complementar de acompanhamento das cadeias produtivas.

O novo espaço reúne informações sobre expectativas e sinais recentes do setor, ampliando as análises desenvolvidas pela Gerência de Inteligência de Mercado Agropecuário da Seapa e qualificando a leitura contínua do cenário agropecuário goiano.

Todas as edições podem ser encontradas no site da Seapa, na página do Agro em Dados.