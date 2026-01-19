Governo de Goiás investe mais de R$ 75 milhões em habitação social no Nordeste goiano

19 de janeiro de 2026
goias social
Programas habitacionais da Agehab transformam a realidade de famílias no Nordeste de Goiás (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás vem intensificando os investimentos em habitação social para garantir moradia digna às famílias do Nordeste goiano.

Por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), o Estado consolida mais de R$ 75 milhões aplicados em programas que levam segurança, estabilidade e qualidade de vida à população da região.

“Temos trabalhado em todas as frentes pra levar dignidade e qualidade de vida para as famílias goianas que vivem nessa região, e a política habitacional é uma frente muito importante desse trabalho”, destaca a coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado.

Aluguel Social e Casas a Custo Zero

Entre as ações de atendimento imediato, o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social tem papel fundamental. A modalidade destaca-se como um dos principais pilares de assistência direta, tendo já atendido 3.141 famílias na região, com 773 benefícios ativos atualmente, garantindo moradia digna e segurança financeira a quem mais precisa.

Além do auxílio mensal para custeio de aluguel, o Nordeste goiano recebe investimentos em infraestrutura habitacional. Na modalidade Casas a Custo Zero, foram contratadas 611 unidades, das quais 259 já foram entregues às famílias beneficiárias.

O investimento nessa modalidade tem transformado a realidade dos municípios, permitindo que famílias realizem o sonho da casa própria sem nenhum custo.

Regularização fundiária

A política habitacional na região também contempla a regularização fundiária, com a entrega de escrituras que garantem a posse definitiva e gratuita dos imóveis. Já pelo programa Aluguel Nunca Mais (Crédito Parceria), 96 unidades habitacionais estão em execução, com investimento previsto de R$ 1,017 milhão, sendo R$ 964 mil já aplicados.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, os investimentos demonstram a atenção do Governo de Goiás às regiões que mais precisam.

“Nossa missão no Nordeste goiano é reduzir o déficit habitacional com ações concretas. O Aluguel Social é o suporte imediato, enquanto as Casas a Custo Zero são o legado definitivo para centenas de famílias que agora vivem com segurança e dignidade”.

O presidente reforça ainda que o trabalho da Agehab continua acelerado para concluir as unidades em construção e ampliar o alcance dos programas.

“Estamos investindo R$ 75 milhões apenas em casas a custo zero na região, um montante histórico que movimenta a economia local e gera cidadania. Cada escritura entregue e cada chave na mão representam o compromisso da gestão estadual em não deixar nenhum goiano para trás”, conclui.

 

Editado por  via Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás
