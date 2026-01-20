Anápolis abre Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária

Estão sendo ofertadas 20 vagas, para reforçar as equipes que atuam em serviços essenciais de manutenção, infraestrutura urbana e apoio às ações desenvolvidas pela Secretaria (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas, além de cadastro reserva, para reforçar as equipes que atuam em serviços essenciais de manutenção, infraestrutura urbana e apoio às ações desenvolvidas pela Secretaria.

Vagas disponíveis

O processo seletivo contempla oportunidades para os seguintes cargos:

Operador de Trator (Convencional) – 2 vagas + cadastro reserva

Operador de Trator de Esteira – 1 vaga + cadastro reserva

Operador de Escavadeira Hidráulica – 1 vaga + cadastro reserva

Operador de Retroescavadeira – 1 vaga + cadastro reserva

Operador de Motoniveladora – 1 vaga + cadastro reserva

Operador de Rolo Compactador – 1 vaga + cadastro reserva

Operador de Minicarregadeira (Bobcat) – 1 vaga + cadastro reserva

Motorista de Caminhão – 1 vaga + cadastro reserva

Motorista de Carreta/Prancha – 1 vaga + cadastro reserva

Pedreiro (Artífice) – 5 vagas + cadastro reserva

Servente – 5 vagas + cadastro reserva

Os salários variam de acordo com o cargo, podendo chegar a R$ 2.700,00, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 212,00.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 21 de janeiro a 1º de fevereiro de 2026, por meio do site oficial da Prefeitura, com envio da documentação exigida no edital:

🔗 https://anapolis.go.gov.br/publico/processo-seletivo-semohpuma

A seleção ocorrerá em etapa única, por Análise Curricular, de caráter classificatório e eliminatório, com pontuação máxima de 100 pontos. O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar no dia 4 de fevereiro, prazo para recursos nos dias 5 e 6, e publicação do resultado final em 10 de fevereiro de 2026.

O cronograma poderá sofrer alterações, conforme previsto no edital. Todas as informações detalhadas sobre critérios, documentação e atribuições dos cargos estão disponíveis no Edital nº 001/2026, publicado no site oficial do município.