Anápolis abre Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária

20 de janeiro de 2026
anapolis aerea

Estão sendo ofertadas 20 vagas, para reforçar as equipes que atuam em serviços essenciais de manutenção, infraestrutura urbana e apoio às ações desenvolvidas pela Secretaria (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro reserva, com vagas destinadas à Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas, além de cadastro reserva, para reforçar as equipes que atuam em serviços essenciais de manutenção, infraestrutura urbana e apoio às ações desenvolvidas pela Secretaria.

Vagas disponíveis

O processo seletivo contempla oportunidades para os seguintes cargos:

  • Operador de Trator (Convencional) – 2 vagas + cadastro reserva
  • Operador de Trator de Esteira – 1 vaga + cadastro reserva
  • Operador de Escavadeira Hidráulica – 1 vaga + cadastro reserva
  • Operador de Retroescavadeira – 1 vaga + cadastro reserva
  • Operador de Motoniveladora – 1 vaga + cadastro reserva
  • Operador de Rolo Compactador – 1 vaga + cadastro reserva
  • Operador de Minicarregadeira (Bobcat) – 1 vaga + cadastro reserva
  • Motorista de Caminhão – 1 vaga + cadastro reserva
  • Motorista de Carreta/Prancha – 1 vaga + cadastro reserva
  • Pedreiro (Artífice) – 5 vagas + cadastro reserva
  • Servente – 5 vagas + cadastro reserva

Os salários variam de acordo com o cargo, podendo chegar a R$ 2.700,00, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 212,00.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 21 de janeiro a 1º de fevereiro de 2026, por meio do site oficial da Prefeitura, com envio da documentação exigida no edital:
🔗 https://anapolis.go.gov.br/publico/processo-seletivo-semohpuma

A seleção ocorrerá em etapa única, por Análise Curricular, de caráter classificatório e eliminatório, com pontuação máxima de 100 pontos. O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar no dia 4 de fevereiro, prazo para recursos nos dias 5 e 6, e publicação do resultado final em 10 de fevereiro de 2026.

O cronograma poderá sofrer alterações, conforme previsto no edital. Todas as informações detalhadas sobre critérios, documentação e atribuições dos cargos estão disponíveis no Edital nº 001/2026, publicado no site oficial do município.

 

Tags:

Veja também

viola

Inscrições abertas para aulas gratuitas de Violão e Viola Caipira

20 de janeiro de 2026
seminario

Prefeitura realiza 1º Seminário Interinstitucional da Rede de Atenção Psicossocial em Anápolis

20 de janeiro de 2026
feirao de emprego

Retomada promove Feirão de Empregos para público jovem

20 de janeiro de 2026

Confira também

viola

Inscrições abertas para aulas gratuitas de Violão e Viola Caipira

20 de janeiro de 2026
seminario

Prefeitura realiza 1º Seminário Interinstitucional da Rede de Atenção Psicossocial em Anápolis

20 de janeiro de 2026
feirao de emprego

Retomada promove Feirão de Empregos para público jovem

20 de janeiro de 2026
anapolis aerea

Anápolis abre Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária

20 de janeiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

20 de janeiro de 2026