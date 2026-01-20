Retomada promove Feirão de Empregos para público jovem

Feirão de Empregos: Governo de Goiás oferta mais de 3 mil vagas para candidatos de 18 a 30 anos (Fotos: Secretaria da Retomada)

Com foco na geração de oportunidades para jovens, especialmente aqueles que não têm experiência, o Governo de Goiás promove, nesta quarta (21/01) e quinta-feira (22/01), o primeiro Feirão de Empregos de 2026.

O evento reúne mais de 3 mil vagas para candidatos com idade entre 18 e 30 anos, entrevistas com candidatos no local, assessoria para elaboração do currículo e capacitação gratuita, em oficinas rápidas e inscrições para cursos de 40 horas.

O feirão será realizado na Central Mais Empregos do Governo de Goiás (Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, Centro), das 8 às 17 horas. Incluindo as oportunidades para o público em geral, serão cerca de 13 mil vagas disponíveis, em Goiânia e no interior do estado, com salários que podem ultrapassar R$ 3 mil.

“Há um número expressivo de vagas de emprego que não exigem experiência e que se alinham perfeitamente ao público jovem”, afirma o secretário da Retomada, César Moura.

“O feirão será uma oportunidade única: reunirá empresas contratantes, oferecerá oficinas rápidas para preparar esses jovens para os desafios do mercado de trabalho, possibilitará inscrições em cursos que ampliam as chances de contratação e garantirá toda a assessoria necessária para que essas oportunidades sejam preenchidas com assertividade”, destaca.

As vagas de emprego disponíveis abrangem as áreas de:

comércio;

serviços;

telecomunicações;

logística;

administração.

Para a área da saúde, o feirão tem vagas exclusivas a pessoas com deficiência (PCD).

Ao todo, nove empresas participarão da ação, realizando entrevistas diretamente no local, entre supermercado, perfumaria, utilidades domésticas, fast food e outras.

Os interessados devem comparecer à Central Mais Empregos portando documento pessoal com foto e comprovante de endereço. O atendimento é totalmente gratuito.

Cargos e oferta de qualificação

Entre as funções ofertadas estão:

atendente de loja;

operador de caixa;

frentista;

operador de telemarketing;

auxiliar de logística;

recepcionista;

camareira;

promotor de vendas, entre outras.

Para o público PCD, há oportunidades como:

enfermeiro (a);

farmacêutico (a);

fisioterapeuta;

assistente administrativo.

Também serão oferecidas vagas para profissionais com experiência nas áreas de:

Pedagogia;

Psicologia;

Nutrição;

terapia ocupacional;

enfermagem;

nutrição técnica;

musicoterapia.

Além do encaminhamento para o mercado de trabalho, o feirão contará com oficinas gratuitas de uma hora de duração, voltadas ao desenvolvimento de competências e à preparação dos candidatos para processos seletivos.

Os temas são:

Do currículo à contratação: como se sair bem na entrevista de emprego;

Postura profissional na prática: atitudes que constroem carreiras;

Conecte-se com o cliente: técnicas de atendimento multicanal.

Outro destaque da ação é a oferta de cursos de capacitação na área administrativa, por meio do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec). Serão abertas inscrições para os cursos de Técnica de Negociação e Vendas e Controle de Estoque.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Goiás com a geração de emprego, renda e qualificação profissional, promovendo inclusão produtiva e ampliando as oportunidades para a juventude goiana neste início de ano.