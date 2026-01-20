Retomada promove Feirão de Empregos para público jovem
Com foco na geração de oportunidades para jovens, especialmente aqueles que não têm experiência, o Governo de Goiás promove, nesta quarta (21/01) e quinta-feira (22/01), o primeiro Feirão de Empregos de 2026.
O evento reúne mais de 3 mil vagas para candidatos com idade entre 18 e 30 anos, entrevistas com candidatos no local, assessoria para elaboração do currículo e capacitação gratuita, em oficinas rápidas e inscrições para cursos de 40 horas.
O feirão será realizado na Central Mais Empregos do Governo de Goiás (Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, Centro), das 8 às 17 horas. Incluindo as oportunidades para o público em geral, serão cerca de 13 mil vagas disponíveis, em Goiânia e no interior do estado, com salários que podem ultrapassar R$ 3 mil.
“Há um número expressivo de vagas de emprego que não exigem experiência e que se alinham perfeitamente ao público jovem”, afirma o secretário da Retomada, César Moura.
“O feirão será uma oportunidade única: reunirá empresas contratantes, oferecerá oficinas rápidas para preparar esses jovens para os desafios do mercado de trabalho, possibilitará inscrições em cursos que ampliam as chances de contratação e garantirá toda a assessoria necessária para que essas oportunidades sejam preenchidas com assertividade”, destaca.
As vagas de emprego disponíveis abrangem as áreas de:
- comércio;
- serviços;
- telecomunicações;
- logística;
- administração.
Para a área da saúde, o feirão tem vagas exclusivas a pessoas com deficiência (PCD).
Ao todo, nove empresas participarão da ação, realizando entrevistas diretamente no local, entre supermercado, perfumaria, utilidades domésticas, fast food e outras.
Os interessados devem comparecer à Central Mais Empregos portando documento pessoal com foto e comprovante de endereço. O atendimento é totalmente gratuito.
Cargos e oferta de qualificação
Entre as funções ofertadas estão:
- atendente de loja;
- operador de caixa;
- frentista;
- operador de telemarketing;
- auxiliar de logística;
- recepcionista;
- camareira;
- promotor de vendas, entre outras.
Para o público PCD, há oportunidades como:
- enfermeiro (a);
- farmacêutico (a);
- fisioterapeuta;
- assistente administrativo.
Também serão oferecidas vagas para profissionais com experiência nas áreas de:
- Pedagogia;
- Psicologia;
- Nutrição;
- terapia ocupacional;
- enfermagem;
- nutrição técnica;
- musicoterapia.
Além do encaminhamento para o mercado de trabalho, o feirão contará com oficinas gratuitas de uma hora de duração, voltadas ao desenvolvimento de competências e à preparação dos candidatos para processos seletivos.
Os temas são:
- Do currículo à contratação: como se sair bem na entrevista de emprego;
- Postura profissional na prática: atitudes que constroem carreiras;
- Conecte-se com o cliente: técnicas de atendimento multicanal.
Outro destaque da ação é a oferta de cursos de capacitação na área administrativa, por meio do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec). Serão abertas inscrições para os cursos de Técnica de Negociação e Vendas e Controle de Estoque.
A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Goiás com a geração de emprego, renda e qualificação profissional, promovendo inclusão produtiva e ampliando as oportunidades para a juventude goiana neste início de ano.