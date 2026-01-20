Retomada promove Feirão de Empregos para público jovem

20 de janeiro de 2026
feirao de emprego
Feirão de Empregos: Governo de Goiás oferta mais de 3 mil vagas para candidatos de 18 a 30 anos (Fotos: Secretaria da Retomada)

Com foco na geração de oportunidades para jovens, especialmente aqueles que não têm experiência, o Governo de Goiás promove, nesta quarta (21/01) e quinta-feira (22/01), o primeiro Feirão de Empregos de 2026.

O evento reúne mais de 3 mil vagas para candidatos com idade entre 18 e 30 anos, entrevistas com candidatos no local, assessoria para elaboração do currículo e capacitação gratuita, em oficinas rápidas e inscrições para cursos de 40 horas.

O feirão será realizado na Central Mais Empregos do Governo de Goiás (Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, Centro), das 8 às 17 horas. Incluindo as oportunidades para o público em geral, serão cerca de 13 mil vagas disponíveis, em Goiânia e no interior do estado, com salários que podem ultrapassar R$ 3 mil.

“Há um número expressivo de vagas de emprego que não exigem experiência e que se alinham perfeitamente ao público jovem”, afirma o secretário da Retomada, César Moura.

“O feirão será uma oportunidade única: reunirá empresas contratantes, oferecerá oficinas rápidas para preparar esses jovens para os desafios do mercado de trabalho, possibilitará inscrições em cursos que ampliam as chances de contratação e garantirá toda a assessoria necessária para que essas oportunidades sejam preenchidas com assertividade”, destaca.

As vagas de emprego disponíveis abrangem as áreas de:

  • comércio;
  • serviços;
  • telecomunicações;
  • logística;
  • administração.

Para a área da saúde, o feirão tem vagas exclusivas a pessoas com deficiência (PCD).

Ao todo, nove empresas participarão da ação, realizando entrevistas diretamente no local, entre supermercado, perfumaria, utilidades domésticas, fast food e outras.

Os interessados devem comparecer à Central Mais Empregos portando documento pessoal com foto e comprovante de endereço. O atendimento é totalmente gratuito.

Cargos e oferta de qualificação

Entre as funções ofertadas estão:

  • atendente de loja;
  • operador de caixa;
  • frentista;
  • operador de telemarketing;
  • auxiliar de logística;
  • recepcionista;
  • camareira;
  • promotor de vendas, entre outras.

Para o público PCD, há oportunidades como:

  • enfermeiro (a);
  • farmacêutico (a);
  • fisioterapeuta;
  • assistente administrativo.

Também serão oferecidas vagas para profissionais com experiência nas áreas de:

  • Pedagogia;
  • Psicologia;
  • Nutrição;
  • terapia ocupacional;
  • enfermagem;
  • nutrição técnica;
  • musicoterapia.

Além do encaminhamento para o mercado de trabalho, o feirão contará com oficinas gratuitas de uma hora de duração, voltadas ao desenvolvimento de competências e à preparação dos candidatos para processos seletivos.

Os temas são:

  • Do currículo à contratação: como se sair bem na entrevista de emprego;
  • Postura profissional na prática: atitudes que constroem carreiras;
  • Conecte-se com o cliente: técnicas de atendimento multicanal.

Outro destaque da ação é a oferta de cursos de capacitação na área administrativa, por meio do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec). Serão abertas inscrições para os cursos de Técnica de Negociação e Vendas e Controle de Estoque.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Goiás com a geração de emprego, renda e qualificação profissional, promovendo inclusão produtiva e ampliando as oportunidades para a juventude goiana neste início de ano.

 

Editado por  via Secretaria da Retomada – Governo de Goiás
Tags: ,

Veja também

viola

Inscrições abertas para aulas gratuitas de Violão e Viola Caipira

20 de janeiro de 2026
seminario

Prefeitura realiza 1º Seminário Interinstitucional da Rede de Atenção Psicossocial em Anápolis

20 de janeiro de 2026
anapolis aerea

Anápolis abre Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária

20 de janeiro de 2026

Confira também

viola

Inscrições abertas para aulas gratuitas de Violão e Viola Caipira

20 de janeiro de 2026
seminario

Prefeitura realiza 1º Seminário Interinstitucional da Rede de Atenção Psicossocial em Anápolis

20 de janeiro de 2026
feirao de emprego

Retomada promove Feirão de Empregos para público jovem

20 de janeiro de 2026
anapolis aerea

Anápolis abre Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária

20 de janeiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

20 de janeiro de 2026