Prefeitura realiza 1º Seminário Interinstitucional da Rede de Atenção Psicossocial em Anápolis

20 de janeiro de 2026
seminario

Encontro contará com um momento de diálogo e palestras com especialistas para falar sobre o tema (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio das Secretarias Municipais de Assistência e Políticas Sociais e de Saúde, realizará nesta quarta-feira (20) o 1º Seminário Interinstitucional da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Anápolis. O evento terá início às 14h, no Auditório do Centro Administrativo Municipal Adhemar Santillo, localizado na Rua Capitão Silvério, nº 1, na Vila Santana.

O encontro contará com um momento de diálogo e palestras com especialistas para falar sobre o tema.

O seminário tem como objetivo promover um espaço ampliado de diálogo entre órgãos públicos, entidades da sociedade civil e demais integrantes que atuam, direta ou indiretamente, na Rede de Atenção Psicossocial do município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o encontro busca fortalecer a articulação intersetorial e identificar desafios. Já a Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância do momento para alinhar estratégias e construir soluções conjuntas que contribuam para o aprimoramento das políticas públicas e dos serviços ofertados à população anapolina.

