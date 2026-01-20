Prefeitura realiza 1º Seminário Interinstitucional da Rede de Atenção Psicossocial em Anápolis

Encontro contará com um momento de diálogo e palestras com especialistas para falar sobre o tema (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O encontro contará com um momento de diálogo e palestras com especialistas para falar sobre o tema.

O seminário tem como objetivo promover um espaço ampliado de diálogo entre órgãos públicos, entidades da sociedade civil e demais integrantes que atuam, direta ou indiretamente, na Rede de Atenção Psicossocial do município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o encontro busca fortalecer a articulação intersetorial e identificar desafios. Já a Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância do momento para alinhar estratégias e construir soluções conjuntas que contribuam para o aprimoramento das políticas públicas e dos serviços ofertados à população anapolina.