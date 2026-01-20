Inscrições abertas para aulas gratuitas de Violão e Viola Caipira

20 de janeiro de 2026
viola

Iniciativa é voltada à comunidade anapolina e integra as ações de formação musical desenvolvidas pelo município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas até o dia 30 de janeiro para aulas gratuitas de Violão e Viola Caipira na Escola de Música de Anápolis Orestes Farinello. A iniciativa é voltada à comunidade anapolina e integra as ações de formação musical desenvolvidas pelo município.

As inscrições são realizadas presencialmente, diretamente na escola, e são destinadas a pessoas a partir de 16 anos. O ingresso nas turmas será feito por meio de audição, conforme critérios definidos pela unidade. Para participar das aulas, é necessário que o aluno possua o próprio instrumento.

Ao todo, serão ofertadas seis turmas, com encontros uma vez por semana, e duração de 1 hora e 30 minutos por aula. Cada participante poderá se inscrever em apenas um horário. A organização das turmas será da seguinte forma:

Quinta-feira
• 18h às 19h30 – Violão
• 20h às 21h30 – Viola Caipira

Sexta-feira
• 8h30 às 10h – Violão
• 10h às 11h30 – Viola Caipira
• 14h às 15h30 – Violão
• 16h às 17h30 – Viola Caipira

A Escola de Música de Anápolis Orestes Farinello está localizada na Avenida Goiás, nº 1.147, esquina com a Rua 14 de Julho, no Setor Central.

