Inscrições abertas para aulas gratuitas de Violão e Viola Caipira
Iniciativa é voltada à comunidade anapolina e integra as ações de formação musical desenvolvidas pelo município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
As inscrições são realizadas presencialmente, diretamente na escola, e são destinadas a pessoas a partir de 16 anos. O ingresso nas turmas será feito por meio de audição, conforme critérios definidos pela unidade. Para participar das aulas, é necessário que o aluno possua o próprio instrumento.
Ao todo, serão ofertadas seis turmas, com encontros uma vez por semana, e duração de 1 hora e 30 minutos por aula. Cada participante poderá se inscrever em apenas um horário. A organização das turmas será da seguinte forma:
Quinta-feira
• 18h às 19h30 – Violão
• 20h às 21h30 – Viola Caipira
Sexta-feira
• 8h30 às 10h – Violão
• 10h às 11h30 – Viola Caipira
• 14h às 15h30 – Violão
• 16h às 17h30 – Viola Caipira
A Escola de Música de Anápolis Orestes Farinello está localizada na Avenida Goiás, nº 1.147, esquina com a Rua 14 de Julho, no Setor Central.