Inscrições abertas para aulas gratuitas de Violão e Viola Caipira

Iniciativa é voltada à comunidade anapolina e integra as ações de formação musical desenvolvidas pelo município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições são realizadas presencialmente, diretamente na escola, e são destinadas a pessoas a partir de 16 anos. O ingresso nas turmas será feito por meio de audição, conforme critérios definidos pela unidade. Para participar das aulas, é necessário que o aluno possua o próprio instrumento.

Ao todo, serão ofertadas seis turmas, com encontros uma vez por semana, e duração de 1 hora e 30 minutos por aula. Cada participante poderá se inscrever em apenas um horário. A organização das turmas será da seguinte forma:

Quinta-feira

• 18h às 19h30 – Violão

• 20h às 21h30 – Viola Caipira

Sexta-feira

• 8h30 às 10h – Violão

• 10h às 11h30 – Viola Caipira

• 14h às 15h30 – Violão

• 16h às 17h30 – Viola Caipira

A Escola de Música de Anápolis Orestes Farinello está localizada na Avenida Goiás, nº 1.147, esquina com a Rua 14 de Julho, no Setor Central.