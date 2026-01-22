Consórcio Brasil Central tem novo presidente

Governador transmite presidência do Consórcio Brasil Central para Eduardo Riedel em solenidade em Brasília (Foto: Walter Folador)

Após dois anos na liderança do Consórcio Brasil Central (BrC), o governador Ronaldo Caiado oficializou nesta quarta-feira (21/1), em Brasília, a transferência da presidência do grupo ao governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

“Sabemos o quanto esse consórcio tem crescido cada vez mais, em termos de serviços prestados aos estados, e nas mãos do Riedel, vai ampliar essas ações”, projetou o goiano ao dar as boas-vindas ao sucessor.

Consórcio Brasil Central

A transmissão de cargo ocorreu durante reunião do BrC, que é composto por sete unidades federativas. Na ocasião, o governador de Goiás apresentou balanço da gestão e dos avanços obtidos no período. Entre os feitos, estão as compras compartilhadas entre os consorciados, com economia total estimada em R$ 36 milhões para toda a região.

“Presidir esse consórcio, que é orgulho para todos nós, agora faz parte do meu currículo. Me sinto honrado de ter estado aqui [na liderança], com a confiança dos meus colegas governadores”, celebrou.

Caiado destacou a relevância do grupo para a assistência mútua, e que se estende a outros estados.

“Nos unimos em torno dos problemas que houve, tanto no estado de Minas Gerais como no Rio Grande do Sul, mostrando essa solidariedade que sempre foi uma característica nossa. E agora, com essa estrutura montada, que já vai pelo seu décimo ano, mostrando a sua relevância e o quanto ela deve ser cada vez mais dinamizada”, completou.

Durante discurso, o novo presidente do BrC reconheceu a dedicação de Ronaldo Caiado nos últimos dois anos, que promoveu um “crescimento exponencial” do grupo em todas as áreas, e citou sua trajetória política como referência.

“Assumo com muita responsabilidade, com muito orgulho e como um desafio muito grande suceder a sua gestão que, sem dúvida nenhuma, foi uma das mais exitosas”, disse Riedel a Caiado, durante coletiva de imprensa.

Sobre o novo desafio, Riedel destacou que a administração do grupo ganhou maturidade sob gestão de Caiado, e que a meta é dar sequência ao trabalho.

“Independente do Estado e de quem o represente, o consórcio ganhou vida própria. Ganhou uma capacidade de executar os seus deveres e obrigações, que continuarão gerando resultados”, afirmou.

Para o governador do Mato Grosso do Sul, o consórcio é protagonista de “grandes resultados para os sete estados”, e os atuais membros “formaram uma base muito sólida para uma dimensão de trabalho na saúde, na segurança pública e na infraestrutura. O resultado disso é uma das regiões que mais cresce no Brasil, gera oportunidade para sua gente e seu povo”.

Balanço

À frente do Consórcio desde 2024, Caiado consolidou o bloco como um instrumento estratégico de governança regional. Administração foi marcada pela eficiência e pelo fortalecimento da cooperação entre os estados, o que resultou em avanços concretos na ampliação do acesso da população a serviços essenciais.

No campo da saúde, por exemplo, o repasse para aquisição de medicamentos atingiu o recorde de R$ 67 milhões, permitindo a expansão para itens oncológicos e judicializados.

A gestão também inaugurou o processo de aquisição conjunta de helicópteros e equipamentos de combate a incêndios, reforçando a capacidade operacional da região. Além disso, registrou recorde de participação no Prêmio Boas Práticas e se destacou no protagonismo ambiental com a realização da COP Cerrados, que resultou na Carta do Cerrado apresentada na COP 30.

Consórcio

Criado em julho de 2015, o Consórcio Brasil Central reúne sete unidades federativas: Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Juntos, os estados somam cerca de 26 milhões de habitantes e trabalham de forma integrada para promover o desenvolvimento econômico e social da região.