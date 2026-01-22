Rimet Jules lança seleção pública para Jovem Agente Pelo Clima em Anápolis

Iniciativa do mandato abre duas vagas para jovens da área ambiental e exige pré-projeto voltado à recuperação do Rio das Antas

O gabinete do vereador Rimet Jules (PT) publicou edital de seleção pública para contratação de Jovem Agente Pelo Clima, iniciativa que fortalece a agenda ambiental no Legislativo e aposta no protagonismo jovem para a formulação de políticas públicas sustentáveis em Anápolis.

O processo seletivo prevê o preenchimento de duas vagas para o cargo de Assessor Parlamentar de Gabinete X, sendo uma para início imediato e uma para cadastro de reserva, no âmbito do projeto “Jovem Agente Pelo Clima”, desenvolvido no gabinete parlamentar do vereador na Câmara Municipal de Anápolis.

Podem participar jovens com idade entre 18 e 35 anos, que estejam matriculados ou sejam egressos de cursos superiores em Ciências Ambientais ou áreas afins. Um dos diferenciais do edital é a exigência da elaboração de um pré-projeto voltado à recuperação ambiental e à despoluição do Rio das Antas, um dos principais cursos d’água do município.

Segundo o vereador Rimet Jules, o projeto alia oportunidade profissional, formação cidadã e compromisso com o meio ambiente.

“O Jovem Agente Pelo Clima é uma ação concreta para envolver a juventude na construção de soluções ambientais para Anápolis. Queremos jovens pensando políticas públicas, propondo ideias e ajudando a recuperar o Rio das Antas, que é patrimônio ambiental da nossa cidade”, afirmou.

O cargo oferece vencimento mensal de R$ 1.750,00, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 450,00, com carga horária de 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias. O vínculo é de natureza comissionada, conforme previsto na legislação vigente.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 26 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026, devendo ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Os candidatos deverão anexar currículo, documentos pessoais, comprovante de escolaridade e o pré-projeto ambiental, todos em formato PDF.

O processo seletivo será composto por análise curricular e dos pré-projetos, entre os dias 10 e 14 de fevereiro, seguida de entrevistas, que ocorrerão de 16 a 20 de fevereiro. O resultado final será divulgado no dia 23 de fevereiro de 2026, no site oficial da Câmara Municipal de Anápolis e comunicado diretamente aos candidatos aprovados.

Para o vereador, a iniciativa reafirma o papel do Legislativo na pauta climática. “Nosso mandato entende que enfrentar a crise ambiental exige planejamento, técnica e participação social. Esse projeto é um passo importante para formar jovens agentes de transformação em Anápolis”, completou.

Link para inscrições e edital completo: https://encurtador.com.br/QpLf