Prefeitura de Anápolis inicia ano letivo da rede municipal com entrega de kits escolares e uniformes aos alunos

Ação simboliza o início das atividades pedagógicas e reforça o compromisso da administração municipal com a educação pública (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento contou com a presença do Márcio Corrêa, da secretária municipal de Educação, Adriana Vilela, do deputado estadual Amilton Filho, além de gestores, educadores e representantes da comunidade escolar. A ação simboliza o início das atividades pedagógicas e reforça o compromisso da administração municipal com a educação pública.

Durante a solenidade, a secretária Adriana Vilela destacou o trabalho desenvolvido pela gestão municipal para fortalecer a educação em Anápolis. “Desejamos que Anápolis chegue ao topo que merece, tanto na qualidade do ensino quanto na qualidade da infraestrutura e de todo o processo educacional que estamos construindo diariamente”, afirmou.

A Prefeitura também destacou os avanços recentes na área educacional, entre eles o crescimento de 9 pontos no Programa AlfaMais, indicador que avalia o desempenho e o fortalecimento da alfabetização na rede municipal. O dado foi apresentado por Lucca Perdigão, representante da Secretaria de Educação Estado, que ressaltou que Anápolis já alcançou 80% das crianças alfabetizadas na idade certa, evidenciando o fortalecimento das políticas de alfabetização no município.

A Escola Municipal Rodolf Mikel Ghannan está localizada na Rua Campo Belo, s/n, no bairro Paraíso. A distribuição dos kits escolares integra as ações da Secretaria Municipal de Educação para garantir melhores condições de aprendizagem aos estudantes da rede municipal.