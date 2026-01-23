Começam as matrículas dos alunos veteranos da UEG

23 de janeiro de 2026
estudante ueg
Período para confirmação de matrícula começou nesta quinta-feira (22/01), e segue até sábado (24) (Foto: UEG)

Tem início nesta quinta-feira (22/01), e segue até sábado (24), o período para confirmação de matrícula dos alunos veteranos da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Para a confirmação da matrícula on-line, o discente deve acessar o Portal do Estudante ou o aplicativo UEG Estudante, disponível para Android e iOS e fazer o login com o CPF e senha e clicar no Sistema Fênix, por onde será possível escolher as disciplinas que serão cursadas, de acordo com a matriz curricular.

A complementação de matrículas (outras disciplinas) poderá ser feita de 26 de janeiro a 14 de fevereiro, de acordo com a disponibilidade de vagas. Nesse período, os alunos poderão se matricular em TC, estágio, núcleo livre e, se necessário, fazer alterações no passo anterior (confirmação).

As aulas começam no dia 9 de fevereiro, conforme o Calendário Acadêmico 2026.

 

Editado por  via Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Governo de Goiás
Tags: ,

Veja também

pm go

Goiás é o quinto estado com menos registros de mortes violentas no país em 2025

23 de janeiro de 2026
industria goias

Goiás cresce acima da média nacional em novembro

23 de janeiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

23 de janeiro de 2026

Confira também

pm go

Goiás é o quinto estado com menos registros de mortes violentas no país em 2025

23 de janeiro de 2026
industria goias

Goiás cresce acima da média nacional em novembro

23 de janeiro de 2026
estudante ueg

Começam as matrículas dos alunos veteranos da UEG

23 de janeiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

23 de janeiro de 2026
Screenshot 2026-01-20 162246

Inhumas X Anápolis no Estádio Zico Brandão, link aqui:

22 de janeiro de 2026