Começam as matrículas dos alunos veteranos da UEG

Período para confirmação de matrícula começou nesta quinta-feira (22/01), e segue até sábado (24) (Foto: UEG)

Tem início nesta quinta-feira (22/01), e segue até sábado (24), o período para confirmação de matrícula dos alunos veteranos da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Para a confirmação da matrícula on-line, o discente deve acessar o Portal do Estudante ou o aplicativo UEG Estudante, disponível para Android e iOS e fazer o login com o CPF e senha e clicar no Sistema Fênix, por onde será possível escolher as disciplinas que serão cursadas, de acordo com a matriz curricular.

A complementação de matrículas (outras disciplinas) poderá ser feita de 26 de janeiro a 14 de fevereiro, de acordo com a disponibilidade de vagas. Nesse período, os alunos poderão se matricular em TC, estágio, núcleo livre e, se necessário, fazer alterações no passo anterior (confirmação).

As aulas começam no dia 9 de fevereiro, conforme o Calendário Acadêmico 2026.