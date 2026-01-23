Goiás cresce acima da média nacional em novembro

Economia goiana cresceu 3,1% em novembro de 2025, comparada com o mesmo mês do ano anterior (Foto: Edinam Ferreira)

A economia goiana voltou a apresentar desempenho superior ao do Brasil em novembro de 2025, segundo análise do Instituto Mauro Borges (IMB) com base no Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, Goiás registrou crescimento de 3,1%, enquanto a média nacional foi de 1,2%. O resultado indica que a atividade econômica do Estado segue em ritmo mais acelerado do que o observado no país.

Na variação mensal com ajuste sazonal, que compara novembro com outubro de 2025, Goiás teve alta de 0,1%. No mesmo período, o Brasil apresentou crescimento de 0,7%. Apesar do avanço mais moderado no mês, o desempenho estadual permanece positivo.

Goiás em dados

Os dados acumulados reforçam esse cenário. De janeiro a novembro de 2025, a economia goiana cresceu 4,8%, quase o dobro do resultado nacional, que ficou em 2,5%. No acumulado dos últimos 12 meses, Goiás também manteve vantagem, com alta de 4,6%, frente a 2,4% do Brasil.

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, os números confirmam a consistência do crescimento econômico do Estado.

“O IBCR mostra que Goiás mantém um desempenho sólido e acima da média nacional, reflexo de um ambiente econômico favorável, com equilíbrio fiscal, planejamento e políticas públicas baseadas em dados”, afirmou.

O IMB destaca que o IBCR é um indicador que antecipa o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) e funciona como um termômetro da atividade econômica no curto prazo. O desempenho de Goiás reforça a posição do estado entre as economias mais dinâmicas do país e aponta para perspectivas positivas nos próximos meses.