Goiás é o quinto estado com menos registros de mortes violentas no país em 2025

Polícia Militar de Goiás recebeu investimentos para contratação de efetivo, reformas de unidades e aquisição de armamento (Fotos: Secom)

Goiás fechou o ano de 2025 como o quinto estado brasileiro com menos registros de mortes violentas a cada 100 mil habitantes, de acordo com levantamento realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgado nesta quarta-feira (21/01).

A posição coloca o estado em destaque nacional no quesito segurança pública e reflete o compromisso do Governo de Goiás com a redução constante da criminalidade em território goiano.

De acordo com os dados, Goiás registrou média de 11,27 assassinatos a cada grupo de 100 mil habitantes entre janeiro e dezembro de 2025, abaixo da média nacional de 15,97 mortes violentas.

“Estamos trazendo a incidência de crimes no nosso estado de Goiás a patamares mínimos. E a segurança pública dá sustentação para que todos os outros setores da economia e da sociedade possam avançar”, afirma o governador Ronaldo Caiado.

Menos registros de mortes violentas

As maiores taxas estão em estados da região Nordeste:

Ceará (32,6);

Pernambuco (31,6);

Alagoas (29,4).

Já as menores foram registradas em:

São Paulo (5,44);

Santa Catarina (6,38);

Distrito Federal (8,88)

Rio Grande do Sul (10,59).

Os dados são enviados pelas secretarias estaduais ao governo federal, que é responsável pela divulgação e considera como mortes violentas:

homicídios dolosos (quando há intenção de matar);

feminicídios;

latrocínios;

lesões seguidas de morte.

O levantamento converge com os dados apurados internamente pelo Governo de Goiás, que evidenciam uma trajetória consistente de redução da violência nos últimos anos.

No ano passado, o estado registrou 808 homicídios, número 16% menor que o notificado em 2024 (959). Já na comparação com o ano de 2018, quando ocorreram 2.117 mortes desse tipo, a queda chega a 62%. Os dados foram divulgados na última segunda-feira (19/01).

Redução histórica

Por muitos anos, o Estado de Goiás figurou entre os estados com as cidades mais violentas do país, com altos índices de criminalidade.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2024, mostram que, de 2012 a 2016, Goiás registrou taxas de homicídios acima de 43 a cada grupo de 100 mil habitantes.

Já dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), de 2015, colocavam Goiás como o quinto estado mais violento do país.

Entretanto, desde 2019, o Governo de Goiás tem realizado constantes investimentos na área, o que culminou em queda recorde dos índices criminais e fortalecimento histórico das forças policiais.

Nesse período, foram realizados: