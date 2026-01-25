Prefeitura fortalece Projeto Moda Anápolis com visita técnica a indústria têxtil

Visita técnica marca mais uma etapa nas articulações para a implantação do polo de moda em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A agenda foi realizada por meio das Secretarias Municipais de Indústria, Comércio e Agricultura e de Assistência e Políticas Sociais, com o objetivo de fortalecer parcerias e alinhar ações voltadas ao desenvolvimento do Projeto Moda Anápolis. O encontro ocorreu no Grupo Sallos e reuniu representantes da empresa, do Senai e da Cooperativa de Moda de Anápolis (Copema).

Durante a reunião, foram discutidos pontos essenciais para a consolidação do polo, como a necessidade de mão de obra qualificada, a importância da capacitação profissional e as possibilidades de cooperação entre o setor público, a iniciativa privada e instituições de formação técnica.

Visita à indústria

Além do momento de diálogo, os participantes realizaram uma visita à área de confecção do Grupo Sallos, onde puderam conhecer o funcionamento da indústria e seus processos produtivos.

Um dos projetos apresentados pela empresa, que atualmente conta com cerca de mil colaboradores, envolve a inserção de pessoas do sistema prisional no mercado de trabalho, por meio de bolsa salarial. Os participantes também têm acesso a oportunidades de estudo e outros benefícios voltados à reintegração social, como a melhoria das condições no sistema prisional e a redução de pena.

Segundo a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, a criação de um polo do setor no município busca estimular o desenvolvimento econômico e ampliar as oportunidades de expansão das empresas, movimentando a indústria local e, consequentemente, gerando empregos em diversas áreas da confecção.