Inscrições para o Projeto Transformar abrem a partir de 26 de janeiro

Iniciativa é voltada à promoção do esporte, da inclusão social e do fortalecimento do desenvolvimento social de crianças e adolescentes (Foto: Kayque Maciel / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições serão realizadas presencialmente no Ginásio Internacional Newton de Faria, das 8h às 12h e das 14h às 17h, para as seguintes modalidades: natação, futsal, futebol, vôlei, treinamento funcional para adultos e assessoria de corrida de rua para crianças, jovens e adultos.

O Projeto Transformar é destinado a crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos, atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com foco na população em situação de vulnerabilidade social. Os alunos que participaram do projeto no ano anterior permanecem aptos a continuar nas atividades, sem necessidade de nova inscrição.

Para efetivar a inscrição, é necessária a apresentação da documentação exigida, que inclui RG e CPF da criança e dos responsáveis, comprovante de endereço, declaração de matrícula, boletim escolar atualizado, atestado médico de aptidão física. A exigência de vínculo com a rede municipal de ensino aplica-se apenas à modalidade de natação. Para as demais atividades, não é necessário estar matriculado em escola pública.

As aulas do Projeto Transformar terão início no dia 2 de fevereiro de 2026.

O Projeto Transformar integra as ações da Prefeitura de Anápolis voltadas à inclusão social por meio do esporte, promovendo oportunidades de aprendizado, convivência e desenvolvimento para crianças atendidas pela rede municipal.